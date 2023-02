Zaniolo está en los tribunales dispuesto a demandar a la Roma por presión psicológica y acoso

Milán lo estará esperando en junio. Nicolo Zaniolo está convencido de ello, porque la historia con la Roma por fin ha terminado. Espera volver a lanzarse dentro de cuatro meses en el Milan en un proyecto más acorde a su potencial, siempre que los dos clubes lleguen a un acuerdo. Thiago Bento lo habría vendido a los Rossoneri también en enero si la oferta se hubiera acercado a los 30 millones de libras ofrecidos por Bournemouth. Por cierto, después de negarse inicialmente a ir a Inglaterra, Niccolo se convenció ayer por la mañana. Le dio un mandato a su agente para atender la llamada, y hubo una reunión entre los clubes, pero al final el dueño cerró las negociaciones porque temía el costo de la operación, que se habría sumado al costo de la toma de Traoré. del Sassuolo por 30 millones. Por tanto, Zaniolo se queda en Roma y tendrá que lidiar con la realidad que odia en el ruedo, en ruptura con la sociedad y que ahora odia a José Mourinho. La recuperación sería prácticamente imposible, también porque la decisión de excluirlo del proyecto técnico -le dijeron a Trigoria- la tomó directamente el presidente Friedkin de acuerdo con la administración deportiva y el entrenador. El daño también lo hizo la selección, que empezó a encontrar continuidad gracias al trato de Mancini. Sin jugar en el club, el técnico no podrá convocarle para la Azzurri.

Roma, Zaniolo se queda en La Spezia y no vuelve a Trigoria. Durante la noche reabrió en Bournemouth, pero los británicos se retiraron

batalla

Es por ello que se vislumbra en el horizonte la hipótesis de una disputa legal. No se puede descartar que la familia del lateral desatara una batalla contra la Roma por la masacre mediática acontecida en los últimos días (según los padres planteados por el club) y su exclusión del proyecto técnico tras una conducta poco profesional (ausencia). de entrenamientos y de convocatorias decrecientes). Ya se ha contactado con un grupo de abogados que se ocuparán de este asunto y que se encargarán de protegerlo para garantizar la buena marcha de su negocio. Agresiones y presiones psicológicas son solo algunas de las acusaciones que la familia Zaniolo pretende lanzar contra los gitanos. También se informó a los Assocalciatori, que desempeñan el papel de brindar asistencia a los jugadores en dificultades con sus clubes. El presidente Humberto Calcagno sigue la situación con la debida atención. Su delegación del exterior recogió los hechos de los últimos meses, y elaboró ​​un dossier que sería objeto de discusión. Antes de iniciar el contraataque, Nicol esperará a que finalice el mercado de fichajes y la rueda de prensa de Tiago Pinto prevista para los próximos días. Entonces, probablemente tomará la palabra para contar su versión. Tras los últimos hechos noticiosos (fue perseguido y amenazado de muerte en su casa), Roma le da permiso para trasladarse a La Spezia con sus padres durante 48 horas. Se espera para hoy pero no se descarta que tarde unos días más y regrese la próxima semana. Así, la telenovela termina en un punto muerto, lo que equivale a una derrota para el jugador, pero sobre todo para el club que no ha invertido el activo y lo dejará al margen, impidiendo que suba. Sería una (casi) misión imposible rehabilitarlo, es más, si la línea de la empresa se confirma con los hechos, Mourinho tendría que prescindir del jugador que fue titular indiscutible hace apenas 13 días.