Zainab, angustiada, Mahdi confiesa la verdad sobre Banal

Descubramos juntos los adelantos de los episodios de Mi hogar, mi destino, la nueva telenovela debut de Canale5, protagonizada por Demet Ozdemir. Esto es lo que sucederá en los episodios que se transmitirán del 16 al 18 de agosto de 2023.



Mi hogar es mi destino Es el nuevo jabón turco de Canale 5, con Héroes de Demet Ozdemir Y Ibrahim Celikolque respectivamente suplantan Zainab y Mahdien Una historia de amor valiente y altibajos. Averigüemos juntos ¿Qué pasará en los episodios? Ellos irán Emitido del 16 al 18 de agosto de 2023en 15:45.

Miércoles, 16 de agosto de 2023 episodio

Ermin decidió arreglar uno hermoso. La boda de Zainab y Mahdi, con la intención de enfatizar sus diferencias a su amiga y hacerla considerar su próxima opción. Gosku pasa por un momento muy difícil después de adoptar a Kibrit: su esposo admite que la ama pero ella se siente cada vez más insegura debido a la falta de comunicación entre ellos. Mahdi Ella acepta asistir a la fiesta, a la que asiste toda la gente de la alta sociedad, y se da cuenta de que, a diferencia de ella, Zainab Sabe moverse a la perfección en este entorno. Mientras Karaca está cada vez más convencido de que no puede continuar el matrimonio a pesar de su amor por Jusko, Amina sucumbe a las palabras tranquilizadoras de Farouk quien luego de besarla se disculpa y pide una segunda oportunidad para ella.

jueves, 17 de agosto de 2023 episodio

Nermin está molesto y llama a Zainabkisa: me acabo de enterar que su esposo Akram la engaña! La mujer le pide ayuda a su hija adoptiva y le explica lo que vio en la oficina de su padre, pero admite que no encuentra el valor para enfrentarse a Akram y tomar una decisión tras descubrir la traición. allá gusko esta enojado Sobre la falta de coraje y confianza de Nermin en Mehdi, quien trata de tranquilizarla y le sugiere que deje que su madre haga lo que crea conveniente. Mientras tanto, Karaca se entera benal Encuentra un trabajo en la casa de Nermin y Akram y está furioso: el mecánico está seguro de que su antiguo amor quiere entrometerse en su vida y le ordena que renuncie a su trabajo de inmediato. Para no crear conflictos, Mahdi le confiesa a Zainab que está teniendo una aventura Enamorado de Benal, pero al hacerlo despierta fuertes sospechas en su mujer.

Episodio del viernes 18 de agosto de 2023

Tras descubrir que su marido tenía una aventura con Banal, Zainab Siente el acoso de su vecina y le pone cara de dura. Preocupado porque el bebé que lleva la enfermera es de Karaca, Jusko acusa a Pinal de engañarla Pero esta última es muy inteligente y sabe volcar la cuestión a su favor. Efectivamente, Pinal declara que el niño es de su exmarido, un hombre violento que no sabe absolutamente nada de ella El embarazoCon lágrimas en los ojos, le pide a Zainab que la perdone para no estropear su relación. El aspirante a abogado está confundido pero acepta la versión de los hechos del vecino, mientras Al-Mahdi pide consejo a Noah: ¿Debe recuperar a Zainab después de este terrible paso en falso, o es una señal del destino, y su historia de amor terminó antes de que realmente comenzara? En el barrio reaparece PermanenteÉl, todavía bajo la influencia del alcohol, se recuperó apresuradamente de las vías del tren antes de que fuera demasiado tarde.

Mi hogar es mi destino sale al aire Lunes a Viernes en Canal 5en 15:45.