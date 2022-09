YouTuber descubre que está familiarizado con los últimos rumores sobre Ubisoft, admite y se disculpa – Nerd4.life

los YouTube Dan Allen admitió ser el propietario de la cuenta The Real Insider, que ha sido publicada por muchos rumores Relacionado con juegos en desarrollo, incluidos los últimos en Ubisoft Presentación de Assassin’s Creed.

Allen se disculpó por su comportamiento y fue definitivamente inapropiado desde un punto de vista profesional. La razón es que no encontró la información investigando quién sabe ni haciendo contactos, sino que la obtuvo de la propia Ubisoft, en una presentación a periodistas, por la que firmó. NDA (Acuerdo de Privacidad). En lugar de cumplir con la prohibición, decidió revelar todo de forma anónima.

Hay que decir que no es una toma de conciencia espontánea, sino el resultado de un gran error. En resumen, fue atrapado y ahora intenta limitar el daño inevitable. ¿Cómo fue descubierto? Básicamente respondió incorrectamente, su oficial, a una pregunta dirigida a él. El verdadero informante en Twitter.

Al darse cuenta del error, Allen intentó borrar los mensajes y las cuentas, pero no lo hizo a tiempo, pues mientras tanto algunos seguidores tomaban fotos de las respuestas.

Allen publicó una carta oficial de disculpa en un esfuerzo por salvarse, plenamente consciente de que podría tener problemas legales por lo que hizo (dependiendo de lo que esté escrito en la NDA).

Allen: «Pido disculpas a todos por mis acciones. Me siento avergonzado de mí mismo. Me tomaré un tiempo para reflexionar sobre mis desafortunadas decisiones que nunca se repetirán. Pido disculpas a todos los que me han apoyado a lo largo de los años».

Una de las primeras respuestas a su carta vino de Jes Corden, quien le aconsejó que buscara un buen abogado. Además, para muchos, las disculpas no son suficientes, porque definitivamente llegan tarde. Ubisoft aún tiene que anunciar cómo pretende proceder.