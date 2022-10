Youtube shock, lluvia de insultos

Ella exige una compensación de la aerolínea, ya que está «completamente atrapada». aerolínea entre dos personas gordas.” Sydney Watson, una YouTuber australiana con cientos de miles de seguidores, se quejó de social Publicación de fotografías del vuelo infractor de American Airlines. «Estuve literalmente atrapada durante tres horas», escribió. «Si necesitas un cinturón de seguridad especial porque estás demasiado gordo, no deberías volar».









estallido y controversia













Sidney Watson respiró en su perfil de Twitter, que tiene 327.000 seguidores. “Esto es absolutamente inaceptable. Si los gordos quieren estar gordos, está bien. Pero es completamente diferente cuando me quedo atrapada entre ustedes, mis brazos rodando sobre mi cuerpo, durante 3 horas”, las palabras de la mujer, que desató la indignación y la polémica entre a los seguidores y agregó: «Si estuviera tan gorda no podrías estar en un avión, comprar dos asientos o no volar». La australiana explicó que pidió cambiar de lugar con una de las dos personas sentadas a su lado, pero recibió un «no» como respuesta, por lo que «comenzó a gritar internamente».









respuesta de la empresa









La bloguera dijo que llamó a American Airlines después del vuelo y pidió una compensación. La aerolínea respondió oficialmente a la controversia en Twitter: “Nuestros pasajeros son bienvenidos de todas las formas y tamaños. Lamentamos que lo hayas encontrado mal en tu viaje”. Una respuesta que no satisfizo a Sidney Watson. Muchos comentarios de personas que la atacaron por palabras contra otros pasajeros: «Deberías tener vergüenza, respeto». Pero el youtuber no se contuvo.









.Tweet incrustadoGracias por hacerse eco de mis sentimientos sobre los pasajeros obesos a bordo. Y gracias por dar el paso adicional de llamar a las aerolíneas que seleccionan y eligen las reglas que aplican. me gusta esto. 👏 pic.twitter.com/r3QLL6rK3N – Dra. Sydney L Watson 17 de octubre de 2022





Última actualización: lunes 17 de octubre de 2022 a las 21:57



