“Yo era rápido, ahora estoy disminuyendo la velocidad. El tiempo que tengo debe durar »- Corriere.it

De elvira cira

Enriquecido por cientos de días en el espacio y el cambio de perspectiva provocado por la enfermedad, escribió un libro dedicado a los jóvenes adultos. “Mi estado de ánimo ha cambiado, he descubierto una anomalía: ahora sé que la ciencia no puede explicarnos todo”

«No es una biografía».

Pablo Nespoli La presiona y la recuerda varias veces durante la conversación, un domingo soleado, en vísperas de una fila de viajes que lo llevarán a Ischia y luego a Milan Marittima y nuevamente a Barcelona, ​​Génova y Parma, en ronda de fuerza Como en los viejos tiempos, con la diferencia de que ahora ya no salta como un grillo sobre un coche para ir, y tal vez conducir, de un extremo a otro de Italia, sino que lo atrapan, reduce la velocidad y ha aprendido los pasos obstinados. de una tortuga que con obstinada determinación nunca falla en sus compromisos y de todos modos llegas a la meta, pasada la liebre separada.

Hace apenas un año nos conocimos por Hablando del tumor cerebral que puso su vida patas arriba: Ocho ciclos de quimioterapia en Besta en Milán y trasplante autólogo de células madre en San Raffaele. El futuro es desconocido, estando ocupado minuto a minuto, día a día. Hoy es aún mejor, ha ganado algunos kilos (todavía estamos lejos de cuando se puso un traje de Superman), ha retomado sus actividades de fanático y llegó a la biblioteca con El único día correcto para rendirse (216 páginas, 19,50 €), una novela escrita por Mondadori en la que es difícil no imaginarlo en el papel del héroe Manlio, astronauta retiradoElla lucha con Stella, una adolescente inquieta que crece en la campiña toscana, la hija de un amigo del pasado que llama para pedirle un favor. Es una historia tierna y bien escrita en la que se mezclan la vida, la enfermedad, los sueños y esa inquietud generalizada entre los más jóvenes por reconocer y aprovechar sus talentos. READ "Los síntomas son diferentes, pero no entre en pánico", dice el médico que trabaja en Sudáfrica, "ILMETEO.it

Paolo Nespoli, en primer lugar, ¿cómo está tu salud?



«Un año después de que terminó mi quimioterapia y el trasplante de células madre, me siento bien. Siempre hay algo mal. No está entre comillas ‘normales’, y esta ‘anormalidad’ es el resultado de los efectos de la enfermedad, pero también el resultado de otros cosas que no sabemos. La ciencia todavía no puede explicarnos todo.

¿Qué es lo «primero» que más extrañas?



«El tema de la enfermedad me ha cambiado por completo el estado de ánimo. Antes me sentía preparado para seguir con mi vida como si el tiempo que tenía por delante fuera infinito. No esperaba un cambio de perspectiva tan repentino».

«Llegará el momento en que será necesario llevar niños al espacio: pensar en posibles viajes fuera del sistema solar»

¿Cuáles son las consecuencias más preocupantes?



«Hay algunas cosas ocultas. Por ejemplo, no tengo el control de la mano izquierda como antes, y me cuesta recordar algunas cosas, mi memoria a corto plazo me juega una mala pasada. Pero todo parece funcionar perfectamente. al hacer presentaciones”.

¿Cuándo se te ocurrió la idea de esta novela?



La idea de la novela se me ocurrió mientras escribía el libro anterior.

Haz sitio para tiPor Roy Edizoni: Ensayo sobre el crecimiento personal. Aquí me di cuenta de que quería medirme en una historia en la que tenía carta blanca, sin tener que ceñirme a los hechos de manera exigente”.

Al final de la novela agradece a Flavio Troisi, quien la acompañó en la redacción. como trabajaste



«Tuvimos interminables videollamadas y luego tiró algo al suelo, me lo envió, volvió a poner mi mano sobre él y se lo envió. Fue muy paciente». READ El descubrimiento científico hace felices a los consumidores

¿Por qué la historia de un astronauta retirado y un adolescente desconfiado?



“Porque cuando hablo con niños más pequeños, siempre me fascina el hecho de que tienen una vida por delante que pueden moldear como quieran: ¡a mí también me encantaría tenerla! Pero me doy cuenta de que ellos no ven esto. posibilidad como una oportunidad: no creen que realmente puedan tener éxito en labrarse su propio futuro».

Se convirtió en la maestra de Stella en la novela. ¿Ayudará a todos los adolescentes a obtener uno?



«Claro. Recuerdo cómo era cuando era niño y buscaba mi camino: no fue fácil. Sería útil que te guiaran para encontrar lo que te apasiona y disfrutas para que sea tu trabajo, para que puedas eventualmente haz lo que quieras, ¡e incluso te pagan por hacerlo!» Esto no significa necesariamente hacer cosas que son importantes o están de moda».

Hay un pasaje de “El único día correcto para rendirse” Eleonora, la madre de Stella, le pregunta: “En tu opinión, ¿cuándo enviaremos al primer niño al espacio?”.



“Creo que esto ya está sucediendo hoy, cuando enviamos a todos los astronautas: por un lado se comportan como maravillosos técnicos, y por otro lado como niños que miran a su alrededor con ojos llenos de asombro y asombro. Por otro lado, estoy absolutamente seguro de que en el futuro llegará un momento en el que será necesario visualizar a los niños en el espacio: pienso en posibles viajes fuera del sistema solar».

Stella, una niña, se corta los brazos. ¿De dónde surge la sensibilidad hacia el tema de las autolesiones, que afecta cada vez a más adolescentes?



“En los últimos veinte años he tenido la oportunidad de conocer a muchos jóvenes en estas circunstancias y quedarme muy sorprendido: de una anomalía, a una catástrofe social, como nos mostró el aislamiento forzoso del Covid.Sin embargo, también tengo comentarios de personas completamente diferentes, atentos Son curiosos y están listos para participar Creo que tienen miedo del futuro pero yo también”. READ "Los síntomas son diferentes, pero no entre en pánico", dice el médico que trabaja en Sudáfrica, "ILMETEO.it

Dijo que no deberíamos considerarlo un libro autobiográfico. Al igual que Manlio, ¿estás seguro de que ni siquiera tienes «cabeza dura»?



«Yo digo si. Cuando tengo una opinión sobre algo me siento dispuesto a debatir interminablemente para defenderla. Pero también soy muy respetuoso de cómo piensan los demás”.

Manlio ve la llegada de la luna a un cerezo. ¿Dónde estabas el 20 de julio de 1969?



“En un bar muy concurrido en Cattolica con mis padres. Entendí desde la posición adulta que algo inusual estaba pasando, pero a mis ojos cuando tenía doce años era razonable y «normal».

Podemos considerar a Stella La hija literaria de Oriana Fallaci? Toscana, cabello negro, amante de los libros. Por no hablar del hecho de que la escritora florentina jugó un papel integral en su trayectoria humana y profesional.



«Podría ser. Oriana Fallaci sin duda ha sido una inspiración para muchos jóvenes que leyeron sus libros sobre la conquista del espacio, incluido yo mismo. Y Stella, si no se inspiró realmente en ella, podría haber recibido más sugerencias al leer sus libros». .

«Todos tenemos miedo de algo», le dice Manlio a Stella. ¿A qué le temes?



«Quizás el mayor temor hoy en día es la pérdida de claridad».

Manlio rechaza la idea de escribir una autobiografía. ¿Cuándo decidirás hacer esto?



“A pesar de todo, creo que en mi ausencia todavía me quedan muchas cosas por pasar que, en definitiva, no ha terminado del todo. ¿entonces qué hago? ¿Estoy escribiendo dos? ».