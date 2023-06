Yari Carrisi, el drama que lo rompió todo: también lo vivió con mucho dolor

El hijo del artista, Yari Karisi, ocultó su dolor al público: la repentina pérdida le quitó toda certeza.

allá La familia Carrisi-Power Ha estado en el centro de atención internacional durante muchos años, debido a la fama de Al Bano y su ex esposa Romina, así como a los altibajos que los involucraron.

Las parejas famosas que se prepararon para los escenarios con la canción de hoja perenne «Happiness», vivieron profundamente su amor mutuo y construyeron una familia muy grande y unida. De hecho, dieron a luz Yelnya, Jari, Romina Jr. y Kristelpero el idílico panorama local pronto se ve empañado por una noticia muy controvertida, a saber, la desaparición de la hija mayor.

Jelenia Carisi Desapareció de Nueva Orleans en enero de 1994 y nunca más fue encontrada, a pesar de las minuciosas búsquedas realizadas por los investigadores y la propia familia. Yari Carisi Sufría especialmente la falta de su hermana: de hecho, la veía como el principal punto de referencia de su vida, y esperaba abrazarla desde hacía mucho tiempo.

El hijo del arte siguió después los pasos de sus padres, dedicándose a la música y explorando minuciosamente las culturas zen orientales, que tanto lo vincularon con Ylenia. Al regresar de muchos viajes a suelo indio, Yari Carisi También participó en el formato «Beijing Express», en el que conoció a mujeres atractivas. Nike RevelliHija de Ornella Muti. Una pasión abrumadora estalló entre los dos, pero la relación se rompió de repente…

Jari Carisi y Nike Revelli: después del aborto, el último misterio

El hijo de Al Bano y Romina aceptó el compromiso en el ‘Beijing Express’ y allí te conoció Nike Revelli. Pronto, el amor floreció entre los dos y también lo fortaleció. La misma tendencia a la espiritualidad. La joven luego abandonó el programa debido a un embarazo completamente inesperado; Mientras que en América del Sur, sin embargo, sufrirá aborto espontáneo.

«Renuncié al Beijing Express porque estaba embarazada, pero mis primeras pérdidas comenzaron allí.Nike admitió más tarde a Sunday Live.Todos los niños que rezan son ángeles y traen algo hermoso, aunque no hayan nacido. Este chico me hizo encontrar a Yari. Dolió cuando lo perdimos, pero éramos tan fuertes juntos que pudimos superarlo.. Ahora lo intentamos de nuevo. Tengo un hijo y no quería más… pero con Yari cambié de opinión. Tenemos mucho cariño cuando lo veo, me veo, lo reconocí la primera vez que lo vi…La historia de amor, después de un corto tiempo, se desvaneció en el aire. Jari Karisi ha mantenido completo silencio al respectoNike Revelli, en cambio, comentó el descanso con un párrafo muy extraño.

Nike Revelli: «Nos hemos distanciado»

Tras separarse de Jari Carisi, Nike Revelli y su madre, Ornella Muti, accedieron a una entrevista con ‘Verissimo’. En esa ocasión, la joven se negó a bordar al término de su relación, y le dijo a Sabbia: “sin comentarios«.

Sin embargo, Nike luego especificó en las redes sociales: “La entrevista con «Verissimo» fue hermosa y honesta… Lamentablemente hubo un poco de confusión con respecto a los comentarios míos y de mi madre sobre la familia Carrisi. No tenemos absolutamente nada contra ellos. Si nos distanciamos, si decimos “sin comentarios”, es solo porque las verdaderas razones para romper son muy serias y muy personales.…«.