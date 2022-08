“Ya no me habla, y eso es culpa de Bárbara Dorso”.

El famoso mago Jocas Casella concedió una extensa entrevista en la que habló de su hijo y su madre. Descubra cómo es su relación con Barbara Dorso: estas son sus palabras.

Durante su experiencia como competidor en casa Gran Hermano VIPGiocas Casella ha hablado mucho de su hijo James y de la relación que tienen. Los dos son muy cercanos y siempre viven juntos. El niño en realidad nació de un amor «transitorio» con una modelo inglesa, lo que hizo que el padre del niño fantaseara con quedarse en su país y continuar con su negocio. La niña en ese momento de su vida habría sido un obstáculo muy grande y podría haberse cortado las alas.

James nunca tuvo relaciones con su madre: creció en Italia con su padre y, a su vez, se convirtió en un padre y médico bien establecido. Bárbara Dorso en sus programas de radio, al igual que lo hizo con Paola Caruso, Verónica Sati y el joven Maradona, trató de intentar traer a la mujer y al hijo de un mago. Hoy en micrófonos verdadera televisión En una entrevista, Giucas Casella sacó a relucir a la presentadora de Canale 5. De hecho, la acusó de haber jugado un papel completamente infeliz en la progresión de las relaciones entre el joven y su madre: así funcionan las cosas.

Jucas Casella Dorso la acusa de dañar a su hijo James: así es como y por qué

Carol Tour, el antiguo amor de Jocas Casilla y madre de su único hijo James, hace unos meses estuvo invitada en el salón de tarde 5 de Bárbara Dorso. Un acercamiento entre ambos se dio recientemente, luego de años de heladas y silencio ya que la mujer siempre había vivido en Inglaterra lejos del niño. Además, su carrera a menudo la ha llevado a estar un poco presente; Por otro lado, fue ella misma quien decidió no querer quedarse con su hijo.

Parece que por el momento, no hay ningún tipo de interacción entre los dos. Tras los comentarios de Carroll diciéndole a la presentadora del Napoli que le costó mucho ver crecer a James por las trabas de Casella, el chico no quiso saber nada más. Estas declaraciones lo decepcionaron y lo aturdieron porque no se correspondían con la realidad: para el hijo era ella quien estuvo completamente ausente durante su infancia y adolescencia. Una entrevista totalmente desagradable por parte de la familia Casella y una respuesta pronto pueden llegar a los micrófonos de D’Urso.

