Ya más de 40 mil fans en Instagram- Corriere.it

de Alessandro Vinci

Azul ruso de cuatro meses, que vive en Turquía y enamoró a los usuarios. Una anomalía puramente estética no afecta su audición

Aunque cayó su instagram Solo el pasado 12 de octubre, el adorable gatito Midas ya acumulado Más de 40 mil fans de todo el mundo. Sin embargo, es un encantador azul ruso de cuatro meses y no debe su popularidad ni a los matices de su pelaje ni a sus ojos verdes magnetizados. Para hacerlo único en realidad soltero defecto de fábrica que lo acompaña desde el nacimiento: presencia Dos orejas extra pequeñas Antes que lo más importante (por el contrario, está perfectamente desarrollado). En la base de la anomalía, según los veterinarios, hay un gen recesivo heredado de ambos padres. Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse, como La distorsión no afecta su audición de ninguna manera.. Es simplemente una característica estética que nunca deja de sorprender a los usuarios.