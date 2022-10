Ya circulando, D1 está roto – Nerd4.life

ya estoy ahora Copias de God of War Ragnarok en circulaciónPlayStation 4 y PlayStation 5 exclusivos de Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment. El informe proviene directamente de un jugador que tuvo la oportunidad de obtener su copia mucho antes de D1.

yo recuerdo eso Fecha de lanzamiento de God of War Ragnarok Está programado para el 9 de noviembre de 2022. También quedan 12 días antes de que el juego se lance regularmente. Esto significa que si hay muchas copias en circulación, muchos jugadores podrán jugar la aventura completa antes de que la mayoría de la audiencia mundial tenga la oportunidad de obtener el juego. En otras palabras, existe un gran riesgo de que comiencen a difundirse demasiados spoilers.

En los últimos días, se descubrió que los spoilers de God of War Ragnarok ya estaban en circulación, probablemente debido a algunos de los críticos. Sin embargo, ahora se ha expandido a los usuarios que pueden hacerlo. Mucho más spoilers con impunidad.

En este momento no podemos hacer mucho más que intentar Restringir búsquedas en Internet Tema God of War Ragnarok y evita la interacción con las redes sociales. Esperamos que las personas que ingresan temprano al juego no compartan ningún video o imagen dedicada al juego de antemano.