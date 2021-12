¿Y si nuestra civilización fuera parte de una civilización superinteligente que domina la galaxia? – Noticias científicas

¿Y si en nuestro vecindario galáctico hubiera una civilización más inteligente y avanzada que la nuestra, que es consciente de nuestra existencia pero permanece oculta? Esta explicación representa una de las respuestas «más comunes» a la paradoja de Fermi, teoría en la que se basa y publica en 2005 un interesante estudio de la investigadora Beatriz Gato Rivera.

La hipercivilización ya había colonizado las galaxias del universo.

El investigador del estudio sugiere que todas las galaxias típicas del universo ya están colonizadas o en todo caso que vastas áreas de las mismas galaxias ya han sido colonizadas por civilizaciones avanzadas. Sería lo que el investigador llama «hipercivilización». Una pequeña parte de estas supercivilizaciones, según el investigador, estarán representadas por subcivilizaciones primitivas, incluida la nuestra.

Esencialmente, podríamos «ahogar» a la Tierra ya todos nosotros, obviamente inconscientemente en lo que a nosotros respecta, en un estado de hipercivilización, un estado que afectaría a la mayoría de las galaxias del universo.

Las sub-civilizaciones primordiales pueden o no ser conscientes

En este punto, sin embargo, podría haber dos posibilidades: las sub-civilizaciones primitivas serían conscientes de su estatus «bajo» y, por lo tanto, serían «maltratadas» de alguna manera mientras mantenían los niveles de vida deliberadamente bajos por parte de la civilización superior.

O, las subcivilizaciones primitivas pueden desconocer su situación. En este caso, es probable que una civilización superior continúe manteniendo los estándares morales hacia las civilizaciones inferiores. La hipercivilización respeta el desarrollo natural, social y cultural de las subcivilizaciones primitivas. De hecho, los tratará «ecológicamente» tratándolos como una especie protegida. Esta es una situación que puede afectar a nuestra civilización.

Hypercivilty construirá cimientos en planetas primitivos

En esta etapa, el investigador hace algunas observaciones. La conexión entre una subcivilización y una hipercivilización podría representar un gran peligro para la primera, un peligro que también podría conducir a su destrucción.

Además, las civilizaciones avanzadas, aunque no reconocidas, aún pueden haber construido bases, por ejemplo, subterráneas o submarinas, en planetas primitivos principalmente con fines científicos.

¿Y si una supercivilización fuera agresiva?

Según el investigador, el hecho de que nunca nos hayan atacado extraterrestres agresivos sugiere que podríamos ser parte de una hipercivilización no agresiva, de esas que están interesadas en proteger el planeta con toda la vida en él.

Principio subantropico

Si esta última opción es correcta, entonces un principio bajo el hombre se hará cargo: la humanidad no es la civilización arquetípica entre aquellos que pueden observar inteligentemente el universo. Una civilización típica estaría representada por una civilización que permanecería cientos de miles o millones de años más avanzada que la nuestra. Entonces, los observadores típicos del universo serían muchas veces más inteligentes que nosotros.

La inteligencia definitivamente aumenta

Algunos pueden objetar diciendo que el desarrollo científico y tecnológico no significa necesariamente un mayor nivel de inteligencia o capacidad cerebral. El investigador objeta al explicar la evolución biológica natural en nuestro planeta sugiriendo fuertemente que el proceso relacionado con la inteligencia ve a esta última siempre en aumento.

Siempre somos más inteligentes que nuestros antepasados, estos últimos fueron más inteligentes que sus antepasados, etc. No hay ninguna razón por la que este proceso natural solo deba presentar vida inteligente en la Tierra. Es realista esperar que civilizaciones mucho más antiguas que la nuestra sean más inteligentes que nosotros.

Dominar la ingeniería genética

Además, una civilización potencialmente muy avanzada, en comparación con la nuestra, tendría tal nivel de sofisticación en ingeniería genética que se produciría algún tipo de aceleración exponencial de la misma evolución biológica, a tasas que son difíciles de imaginar.

Una hipercivilización se mejorará intelectualmente a través de la ingeniería genética mucho más rápido que la evolución natural.

Perceptible