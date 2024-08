Y luego envejeces más rápido

Estudio de Medicina de la Universidad de Stanford publicado en Naturaleza envejecida Los dos momentos que cambiamos en la vida, envejecemos más rápidamente si no se llevan a cabo ciertos procesos, esto significa literalmente despoblación e indica dos cosas: una explosión de interés en el tema del “envejecimiento”,envejecimientoY la conciencia de que puedes trabajar para estar saludable y lucir más joven de lo que realmente eres. Empecemos diciendo que el envejecimiento es un proceso complejo que está asociado a casi todas las enfermedades. pero Comprender los mecanismos moleculares que subyacen al envejecimiento. Identificar objetivos terapéuticos para las enfermedades relacionadas con la edad es fundamental para mantenerse con vida por más tiempo y de manera más saludable. Aunque muchos estudios han explorado los cambios durante el envejecimiento, la prevalencia de enfermedades asociadas a este proceso fisiológico y el riesgo de muerte se aceleran después de determinadas etapas, en particular. El estudio incluyó a 108 participantes, con edades comprendidas entre 25 y 75 años. Los participantes residían en California, EE. UU., y fueron seguidos durante un promedio de 1,7 años, con una duración máxima de seguimiento de 6,8 años. El análisis reveló que hay dos momentos en la vida en los que algo cambia y se aclara. Sobre todo tiene que ver con nuestra edad biológica. Estos dos momentos tienen aproximadamente 44 años y 60 años en edad cronológica. También se han identificado distintas moléculas y vías funcionales asociadas con estos períodos: la regulación inmune y el metabolismo de los carbohidratos cambiaron durante el período de transición de 60 años y las enfermedades cardiovasculares, y cambios en el metabolismo de los lípidos y el alcohol en los años de transición de 40 años.

El envejecimiento no es un proceso lineal

Entonces, veamos qué sucederá en estas dos secciones cruciales de la vida. Hemos argumentado que el envejecimiento es un proceso complejo y multifactorial de cambios fisiológicos que está fuertemente asociado con diversas enfermedades, incluidas las cardiovasculares, la diabetes, la neurodegeneración y el cáncer. Las alteraciones en las moléculas (incluidas transcripciones, proteínas, metabolitos y citocinas) son de fundamental importancia para comprender el mecanismo subyacente al envejecimiento y descubrir posibles dianas terapéuticas para las enfermedades relacionadas con la edad. Es ampliamente reconocido que la aparición de enfermedades relacionadas con la edad no sigue un aumento proporcional con la edad. En cambio, el riesgo de desarrollar estas enfermedades se acelera en momentos específicos durante la vida de una persona. Por ejemplo, en Estados Unidos, la prevalencia de enfermedades cardiovasculares (que incluyen aterosclerosis, accidentes cerebrovasculares e infarto de miocardio) es aproximadamente del 40% entre las edades de 40 y 59 años, aumenta a alrededor del 75% entre las edades de 60 y 79 años y alcanza aproximadamente 86 % en personas mayores de 80 años. Asimismo, también en Estados Unidos, la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, muestra una tendencia ascendente a medida que las personas envejecen, con distintos puntos de inflexión que se producen entre los 40 y los 65 años.

La observación de un aumento no lineal en la prevalencia de enfermedades relacionadas con la edad sugiere esto El proceso de envejecimiento humano no es una simple tendencia linealescriben Xiaotao Chen, Zhuzhou Wang, Shen Zhou, Wenyu Zhou, Daniel Hornberg, Si Wu y Michael P. Snyder, los investigadores que realizaron el estudio.

Algunos estudios han examinado los cambios no lineales de las moléculas durante el envejecimiento humano. Por ejemplo, se han documentado cambios no lineales en la expresión de ARN y proteínas asociados con el envejecimiento. Simplificando y teniendo en cuenta otros estudios, se puede decir que las edades de 30 y 50 años son periodos de transición durante el envejecimiento de la mujer. Pero ten cuidado. Aunque se cree que los patrones de envejecimiento reflejan mecanismos biológicos subyacentes, el panorama general de cambios no lineales de diferentes tipos de moléculas durante el envejecimiento Sigue estando en gran parte inexplorado. Esta investigación buscó ahondar en este mundo inexplorado y estudió en profundidad los cambios que se producen en diversos rasgos durante el envejecimiento humano. Asombrosamente, Muchos marcadores moleculares y vías biológicas mostraron un patrón no lineal durante el proceso de envejecimiento, proporcionando así información valiosa sobre períodos de cambios dramáticos durante el envejecimiento humano.

Resultados del estudio: qué compuestos químicos afectan y causan el «envejecimiento»

La mayoría de las moléculas cambian de forma no lineal durante el envejecimiento. Pero entre los cuarenta y los sesenta años puede ocurrir lo que llamamos una “colapso”, que es la desagradable sensación de que todo en el cuerpo se descompone y funciona peor. Esto es lo que muestra el estudio: muchas de nuestras moléculas y microorganismos aumentan o disminuyen dramáticamente en número entre los 40 y 60 años. Pasamos por dos períodos de cambios rápidos durante nuestra vida, en promedio entre los 44 y 60 años. Michael Snyder, Ph.D., profesor de genética y autor principal del estudio, explica: “Resulta que mediados de los 40 son una época de cambios dramáticos, al igual que principios de los 60. Esto es cierto sin importar la clase social. de moléculas que miras”. La investigación también descubrió cuatro «patrones de edad» distintos, que muestran que los riñones, el hígado, el metabolismo y el sistema inmunológico de las personas envejecen a diferentes ritmos en diferentes personas.

Se monitorearon más de 135.000 moléculas y microbios diferentes, con un total de casi 250 mil millones de puntos de datos distintos. La amplia gama de cambios ocurridos a mediados de la década de 1940 fue algo sorprendente para los estudiosos. Inicialmente, asumieron que la menopausia o la perimenopausia causaban cambios significativos en las mujeres de su estudio, sesgando a todo el grupo. Pero cuando dividieron el grupo de estudio por género, descubrieron que el cambio también se produjo en hombres de alrededor de 40 años.

En personas de 40 años se observaron cambios significativos en el número de moléculas asociadas con la EA Metabolismo del alcohol, la cafeína y las grasas. Enfermedades cardiovasculares. Piel y músculos. En personas de 60 años, los cambios se asociaron con: Metabolismo de carbohidratos y cafeína, regulación inmune, función renal, enfermedades cardiovasculares, cutáneas y musculares.

Es posible que algunos de estos cambios estén relacionados Estilo de vida o factores de comportamiento. Estos factores se concentran en estos grupos de edad, en lugar de estar impulsados ​​por factores biológicos, dijo Snyder. Por ejemplo, el metabolismo alterado del alcohol puede resultar de un mayor consumo de alcohol a mediados de los 40 años, un momento de la vida a menudo estresante. Los investigadores dijeron, por tanto, que el estudio indica la necesidad de que las personas presten atención a su salud, especialmente entre las edades de 40 y 60 años. Esto puede incluir aumentar el ejercicio para proteger el corazón y mantener la masa muscular en ambas edades, o reducir el consumo de alcohol a los 40 años, cuando su capacidad para metabolizar el alcohol disminuye.