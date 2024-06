Xbox salvó el verano de los videojuegos, después de una situación decepcionante, el Summer Games Festival y los eventos de River

No hace falta preguntar cuál es el mejor evento de este verano de videojuegos, porque la respuesta es tan obvia que ni siquiera vale la pena discutirla. El Xbox Showcase ha sido muy emocionante en cuanto a cantidad y calidad de publicidad Literalmente ha puesto la competencia en rojo, y el estado del juego ahora parece una especie de festival de pueblo en comparación con un concierto de Pink Floyd y un Summer Game Fest que se nutre más de las sonrisas de Geoff Keighley que de los juegos ofrecidos. Francamente, no tengo ganas de andar con rodeos ni de ser discriminatorio, porque eso sería hipócrita y simplemente iría en contra de los hechos: si no hubiera habido un Xbox Showcase habría sido un desastre.

El verano está sobre ti

Es la extraña paradoja del mercado actual de los videojuegos: Xbox vende menos consolas, menos juegos, cierra estudios y luego se ofrece una gran cantidad de títulos propios para los próximos meses y años, mientras que PlayStation, que ha lanzado tantos en A su vez, habrá un hueco en las liberaciones a terceros, en primer lugar, con el agravante de que. Estamos casi en la mitad de esta generación y este era el momento de revelar lo mejor Lo que se ha producido en los últimos años. Es evidente que algo en la planificación de Sony no salió como debería.

Se suponía que el Summer Games Festival proporcionaría una visión general de los lanzamientos de diferentes editores a lo largo del año y, en cambio, fue un evento simple, para ser amable, entre parches, anuncios tenues y algunas sorpresas. Lo único que reflejaba era la crisis actual del mercado tradicional, lo cual tiene sentido si queremos.

Nintendo está esperando que se ejecuten las primeras tarjetas para su nueva consola, así como la propia consola. De hecho, la casa de Mario se justifica porque la Nintendo Switch está en el final de la generación y no tiene que demostrar nada, considerando que ciertamente no puede centrar los esfuerzos de producción en el hardware lanzado. Entonces, incluso si no ofrece nada, nadie se dará cuenta, a menos que No reveló Nintendo Switch 2 ni Super Nintendo Switch Lo que quieras decir.

Los demás acontecimientos del verano no fueron realmente tan importantes. Francamente, no entiendo cuál es el sentido de estas cosas. Una serie de decenas y decenas de tráilers que quedan olvidados a los pocos segundos de aparecer en pantalla. Además, muchos juegos presentan mecánicas similares, que tienen exactamente el efecto contrario al deseado. ¿Cómo cuidar la décima granja de supervivencia o la vigésima granja de RPG donde hay que cultivar pepinos? ¿Qué tan efectivo es el decimoquinto roguelike o el décimo metroidvania?

Foto de Phil Spencer

No estamos diciendo que sean malos partidos. De hecho, esas películas pueden incluir éxitos como Animal Well, Palworld o Manor Lords. Sin embargo, tal presentación no tiene sentido. Muchos juegos no son adecuados para promociones en ferias comerciales y funcionan mejor a través de una demostración o vista previa. Verlos en tales mezclas los vuelve anónimos, haciéndolos desaparecer en el flujo general, donde tal vez examinados con más detalle podrían brillar. Es cierto que la India está luchando por descubrirse a sí misma, pero ésta no es la solución.

En definitiva, la nueva estructura de los espectáculos de verano parece gotear por todos lados, ya que es incapaz de gestionar cuantitativa y cualitativamente los espectáculos, salvándose sólo un evento de la mediocridad. Un poco francamente.