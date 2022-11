Xbox Games with Gold, descubramos los juegos de noviembre de 2022

En caso de que a alguien todavía le resulte difícil de creer juegos con oro Ya se ha convertido en la mitad de lo que era antes, anunciando juegos gratuitos llegar a noviembre 2022 Debe confirmar que Microsoft no tiene intención de cambiar de opinión sobre lo que hizo el mes pasado. De hecho, con la eliminación de juegos en retrocompatibilidad, los títulos que pueden descargar los suscriptores de Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate son solo dos o la mitad del juego anterior. En definitiva, todo parece reafirmar la idea de que Live Gold es ahora una especie de legado del pasado, llevado por la tradición de Redmond más que el deseo real de dar un cierto sentido a ese nivel de suscripción que tiene. Se está volviendo cada vez menos razonable a lo largo de los años, y ahora está aplastado por ese molesto Game Pass.

Los jugadores estratégicos ganan cada vez más terreno en Xbox y acceden Pretorianos: HD Remaster Freeform parece hacerse eco del anuncio de Age of Empires 2: Definitive Edition y Age of Empires IV en Xbox Series X | S, ilustrando cómo esta tendencia está destinada a distinguir la consola de Microsoft.

misión sin salida



Dead End Job, captura de pantalla que muestra la etapa de trabajo

Una referencia a Halloween no podía faltar en esta versión de Games with Gold, aunque digo la verdad aquí, la conexión es definitivamente ambigua. En lugar del clásico de terror, nos encontramos con Dead End Job, un título que toma algo de la atmósfera de terror pero lo convierte todo en una sopa cómica que no da demasiado miedo, pero se burla de muchos clichés del género. Ant Workshop es un shooter de dos sticks que se puede jugar en solitario pero sobre todo en modo multijugador cooperativo, situación en la que quizás realmente esté dando lo mejor de sí. Con un plano cenital que recuerda al género clásico como Smash TV, Dead End Job nos sumerge en diferentes niveles de generación aleatorios con una mochila especial sobre los hombros y una pistola de plasma en la mano, con el objetivo de atrapar fantasmas y limpiar áreas.

Entre la vieja acción y las vibraciones de dibujos animados de un sábado por la mañana, Dead End Job nos permite experimentar las extrañas aventuras de Hector Plasim y su compañero Ghoul-B-Gone, en un «sofá» de acción cooperativa ambientado en la tradición. El más clásico del juego de disparos en 360 grados. Entre los muchos horrores potenciales que pueden darse por sentados, la selección de este juego de Ant Workshop, irónica y humorística, es ciertamente original. No es un título realmente memorable, pero pretende ofrecer un juego instantáneo y posiblemente un modo multijugador fuera de línea, o una garantía de diversión, en cada situación.