de1 de septiembre de 2023 el programa juegos con oro Reservado para suscriptores de Xbox LIVE Gold y Xbox Game Pass Ultimate dejará de existir.

Microsoft lo dio a conocer simultáneamente con el anuncio de Xbox Game Pass Core, la nueva suscripción que a partir del 14 de septiembre de 2023 reemplazará a la antigua LIVE Gold, ahora desde muchos puntos de vista obsoleta en el complejo cross-view verde.

Para empezar, Games With Gold regala dos juegos de Xbox One o Xbox 360 cada mes a todos los suscriptores. Sin embargo, el final del programa ciertamente no dejará a los usuarios sin títulos para jugar, dado que el nuevo Game Pass Core ofrecerá una selección de más de 25 juegos Serie Xbox X | S y One, que se actualizarán con el tiempo.