Xbox Game Pass no puede competir con Sony y PS5, dice Jim Ryan según un informe – Multiplayer.it

jim ryanCEO de Sony Interactive Entertainment, insinuó que Sony Xbox Game Pass no es una competencia. PS5 vendió más que el servicio de Microsoft de Ryan. Todo informado por Tom Henderson a través de Insider-Gaming.

a Fuente de juegos internosJim Ryan, quien desea permanecer en el anonimato porque no puede hablar públicamente sobre la información que conoce, dijo que realizó una sesión de preguntas y respuestas para el empleado a principios de este mes, donde habló sobre la competencia en el mercado.

en respuesta a uno Pregunta sobre Xbox Game PassSe cita a Jim Ryan diciendo: «Cuando miramos Game Pass, parece que los números de Game Pass están bajando. Y cuando miramos Game Pass, en dos años hemos vendido más PS5 que suscriptores». , y lo han estado haciendo durante 6-7 años «.



jim ryan

Como he mencionado RayyánEstamos por debajo de los 50 millones de suscriptores. [ndr, si parla di PS Plus in questo caso] Están bien entrados en los 20, pero todavía queda mucho trabajo por hacer para aumentar ese número”.

claramente es un informe No tenemos forma de verificar las fuentes de Insider-Gaming ya que permanecen en el anonimato. Solo podemos informar lo dicho y recordar que solo debe ser considerado un rumor.