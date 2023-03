Xbox Game Pass: dos juegos más anunciados a finales de marzo de 2023

Microsoft ha desvelado dos juegos más que estarán en su catálogo Pase de juegos para PC y Xbox En los últimos días de marzo 2023eso es decir MLB The Show 23 y las guitarras infinitas.

Programa de la MLB 23 Estará disponible en Game Pass en el lanzamiento el 28 de marzo de 2023 para Xbox Series X | S, Xbox One y a través de xCloud. Esta es la nueva versión del título Baseball Sports creado por San Diego Studio y publicado por Sony. El lanzamiento de este año incluye mejoras gráficas y cambios en la experiencia de los modos «Privilegio» y «De marzo a octubre». También se presentó un modo que celebra a las leyendas negras del béisbol como Satchel Paige, Jackie Robinson y Hank Thompson.

guitarras infinitas En cambio, estará disponible en Game Pass a partir del 30 de marzo de 2023 para Xbox Series X | S, One, PC y vía xCloud. Es una mezcla inusual entre un juego de rol y un juego de ritmo que presenta un estilo gráfico inspirado en el anime. El juego cuenta con un sistema de combate por turnos en el que los personajes realizan movimientos especiales completando minijuegos rítmicos al estilo de Guitar Hero, tocando las notas en pantalla en el momento adecuado.

Pero desde ayer, Ni No Kuni 2: The Destiny of a Kingdom – Prince’s Edition está disponible en Xbox Series X | S y Xbox One, así como en el catálogo de Game Pass para PC y consola.