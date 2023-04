Xbox Game Pass: ¿Cuándo se anunciará el próximo final de los juegos de abril de 2023?

nos estamos acercandoAnuncio de próximos partidos Viene en un catálogo Pase de juegos de Xboxcon el envío de stock Finales de abril y principios de mayo de 2023 El cual está programado para ser anunciado mañana martes 18 de abril de 2023.

Con Microsoft, no hay certeza absoluta sobre el momento de los anuncios en su servicio de suscripción, ya que el plan a menudo se cambia voluntariamente de un mes a otro, pero históricamente el anuncio se realiza en martes alternos y esta semana parece ideal incluso en comparación. Con versiones ya conocidas.

Además, se presenta como un conjunto de juegos particularmente rico, incluso teniendo en cuenta solo los ya conocidos. Entre estos encontramos los siguientes:

Conversación de café 2: hibisco y mariposa – 20 de abril

Homestead Arcana – 21 de abril

Audiolibros de Monstruos – 26 abr

Último número de Benedict Fox – 27 de abril

Caída roja – 2 de mayo

Ravenlock – 4 de mayo

Es una lista parcial de lo que ya se ha anunciado, pero no es de extrañar que se añadirá a la espera del anuncio oficial. Dos de ellos caen a principios de mayo, pero según el proceso comercial estándar, es probable que se anuncien junto con la próxima ola de juegos, tan pronto como esta semana. En cualquier caso, encontramos algunos títulos de gran interés como The Last Case of Benedict Fox y por supuesto Redfall, que continúa la serie exclusiva de Xbox de 2023 tras Hi-Fi Rush y se supone que abrirá el año de los grandes juegos de Xbox Game Studios.

Mientras tanto, también os recordamos los juegos de principios de mes para suscriptores y los eliminados en abril de 2023.