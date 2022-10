Xbox Game Pass, 6 juegos que saldrán de catálogo el 15 de octubre de 2022 – Nerd4.life

Pase de juegos de Xbox Veremos otras salidas para este mes, por supuesto, y desde la app oficial ya podemos ver que 6 juegos saldrán del catálogo el 15 de octubre de 2022en la primera de dos llamadas externas programadas para estas semanas.

Entonces, estos son los juegos que saldrán de Xbox Game Pass el 15 de octubre:

raíces de sangre

sable

anillo de dolor

Generación de eco

buena vida

en el hoyo

También en este caso se trata sobre todo de juegos indie, entre los que hay títulos muy interesantes. En particular, Sable, se trata de la aventura de acción especial con la caracterización inspirada en el estilo del ilustrador Moebius, pero también de la Generación Echo, que a su vez configura el JRPG para contar una historia que parece salida de una aventura adolescente. y una película de ciencia ficción de los 80.

Entre estos también encontramos The Good Life, la extraña aventura de investigación de Swery and the White Owls. Como es habitual, el consejo es que te centres en estos juegos por si hay algo que te apegue especialmente y quieras completar antes de que salgan del catálogo, o decides comprarlos aprovechando el descuento extra que tienen los títulos en la pase de juego Por lo demás, estamos a la espera del anuncio de que la primera tanda de juegos llegará a Xbox Game Pass en octubre de 2022, un mes repleto de novedades interesantes en este frente.