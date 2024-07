Wimbledon: Sinner eliminado en el quinto set, Medvedev pasa a semifinales – Tenis

La racha de Jannik Sinner sobre el césped de Wimbledon termina en cuartos de final, al final de un partido marcado por altibajos de emociones: después de liderar el grupo inicial, el número uno del mundo regresa y luego sufre una enfermedad. Casi le obliga a retirarse, pero siguió en el partido, aferrándose al partido con valentía y voluntad, hasta la remontada, que finaliza en el mejor momento, en el quinto set, cuando finalmente se rindió ante Daniel. Medvédev. El final de un partido trepidante (67 (7) 64 76 (4) 26 63, en cuatro horas), con continuos cambios en el marcador, 11 minutos de interrupción por la enfermedad de Sinner, que cortó el camino al partido en el segunda semifinal consecutiva del torneo ante el campeón ruso, favorito número 5. Una derrota que deja un sabor amargo en la boca del italiano, que no pudo competir en igualdad de condiciones ante un rival que siempre había sido el mismo. derrotado en sus últimos cinco oponentes.

Incluso hoy sus números (pero no el puntaje final) confirman su superioridad: más aces (17 a 15), ganadores (61 a 56), puntos totales (164 a 160) y menos errores no forzados (45 a 49). Pero Sinner claramente cometió el error de no jugar los puntos decisivos del partido con su habitual franqueza. Por lo tanto, se perdió la oportunidad incluso con todas las circunstancias atenuantes del caso. Porque desde los primeros intercambios del partido, el número uno del mundo italiano parece en apuros, sufriendo, casi aturdido. En el primer set, el partido fue muy igualado contra el ruso, quinto favorito, hasta el tie-break, donde fue el diferente nivel de calma entre ambos lo que marcó la diferencia: Medvedev tiene un punto de set, pero desperdicia lo hace mal, y Sinner no. r. Sin embargo, el campeón de Moscú reaccionó al instante e inmediatamente rompió el servicio del jugador del Tirol del Sur, defendiendo su ventaja hasta hacerse con el set.

Al inicio del tercer set, tras el descanso, las molestias de Sinner empeoran. “La cabeza me da vueltas”, le dice a su médico, quien mide su saturación sanguínea. Indigestión, bajada de tensión o niveles de azúcar: Sinner, visiblemente cansado, regresa a los vestuarios, donde sale -recibido por una gran ovación de la pista central- con el rostro nada renovado. de lo contrario. Su expresión facial es una mueca de agonía y la incertidumbre también aflige su tenis. Pide una canasta para tenerla cerca en caso de que necesite devolverla. Pero aquí Sinner tiene la ventaja de no darse por vencido, de intentar no dejar que el ruso se adelante demasiado, a pesar de jugar con movilidad limitada y las prisas de quien sabe que no podrá sostener los intercambios.

Sin embargo, poco a poco, partido tras partido, parece recuperar fuerzas y confianza nuevamente, hasta que Medvedev se va sacando el set. Hasta ahora, sin un solo punto de quiebre en su haber, Sinner sumó tres puntos seguidos, antes de restablecer la paridad. Lo que no sólo reabre el grupo, sino que también revierte el estancamiento del partido. ¿Por qué Sinner pierde el desempate posterior, pero luego domina el cuarto set, engañando a sus fanáticos? Pero en el cuarto game se distrajo durante su turno de servicio: salvó dos de los tres puntos de quiebre que recibió, pero el tercero fue fatal. Ahora que el héroe de San Cándido buceaba en apnea debido a la fatiga, ya no tenía fuerzas para defenderse, lo que le hizo sucumbir a la derrota. Un día después de que su novia, Anna Kalinskaya, fuera eliminada, ella se vio obligada a retirarse debido a una lesión.

