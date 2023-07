Wimbledon: quién es Romain Sviollin, hoteles de bajo costo y un pasado controvertido: el obstáculo de la semifinal de Yannick Sener

Por el enviado en Wimbledon. Antes de este torneo, su nombre era conocido sobre todo entre los «jóvenes» aficionados al tenis. Cifullín romano Ha sido durante años una de esas promesas incumplidas del raqueta mundial. La historia no es tan particular: una carrera como un niño muy prometedor, campeón en categoría junior en el Abierto de Australia, número dos en el ranking junior, que, arrojado entre los profesionales, simplemente no puede encontrar su camino. O al menos no lo hagas constantemente. Entramos Lesión grave en el hombroy el plural se convierte en la más clásica de las oraciones: Sí, era fuerte «abajo», pero aquí «arriba», entre los grandes, es otra cosa.

Roman Sviolin en el Campeonato de Wimbledon 2023 Crédito de la imagen SID

Roman Sviolin tardó mucho tiempo en encontrar su camino. Que parece haber florecido increíblemente y de repente en esta edición de Wimbledon 2023, aterrizando – Mata a todos los enemigos Hasta los cuartos de final. El ruso, ahora No. 92 del mundo, será el oponente de Yannick Sinner en el camino que podría llevar a Tirol del Sur a la primera semifinal de Grand Slam de su carrera. Antipersonal, Safiullin. Silencioso y discutido también. Al menos en el circuito menor, donde al menos algunas elecciones han parecido «extrañas» en el pasado, si vamos a definirlo de esa manera. En Italia, por ejemplo, en 2019, en el San Benedetto Challenger, Se retiró en dobles en punto de partido. Una situación que también atrajo sobre sí los ojos de lo que en su momento se denominó extensión TIU. No resultó nada, pero en la «matorral» del tenis junior se hablaba a menudo de su nombre. Hasta ahora, sin embargo, con datos o pruebas concretas en la mano, solo con inferencias.

READ Juve Monza y Allegri: "McKennie se ha ido, vuelven Pogba y Vilhovic" Wimbledon Sinner, vs. Safiullin en semifinales: cuándo y dónde verlo hace 17 horas

también porque durante un tiempo Saviollin parece haber encontrado su camino incluso entre aquellos «grandes» con los que luchó; con Entrar en el top 100 Ocupado por primera vez ahora en un año y que han estado dando vueltas desde el verano pasado. Este camino a Wimbledon es, en todo caso, la primera gran hazaña. Con señal inmediata, ya en primera vuelta, aquella victoria sobre Bautista-Agut la lanzó. Alguien que «no lucha solo», sobre todo teniendo en cuenta lo que ha hecho el español en las últimas semanas. Y de ahí Muttet, Bella y Shapovalov; Todos los jugadores -excepto el argentino- están por delante del ruso en el ranking. Otro termómetro con un valor fundamental y momento de forma que habla claramente de Safiullin. Su trayectoria, en este torneo, como una especie de redención de lo ocurrido hace apenas unas semanas en París, donde el nombre de ‘Safiullin’, en Roland Garros, no aparece por ningún lado. Él mismo confirma el motivo en la rueda de prensa: «Si eso es correcto, Olvidé inscribirme en las eliminatorias. Y dejé uno de la lista de suplentes. El caso es que estaba jugando un partido con Zapata y se me olvidó meterme en nadaY así, París se desvaneció. Como si ese dinero, para Safiullin, no marcara la diferencia en el mundo para la economía de un jugador que ha acumulado poco más de $ 1 millón desde que se convirtió en profesional. Impuestos y gastos excluidos. Cuartos de final. los partidos de Wimbledon valen por sí solos alrededor del 35% del premio en metálico individual individual; 397.600 euros Sobre qué vistas de temporada cambiarán y por qué la programación no cambiará para el futuro. Pero Safiullin, que ha recorrido un largo camino, no parece querer darle demasiada importancia. A los que todavía le preguntan en rueda de prensa si ahora cambiaría de hotel, dado que hasta ahora ha pasado más noches en una solución «low-cost» que sus compañeros de cuartos de final, les responde lo siguiente: «¿cambiar de hotel? Y por qué me siento cómodo donde estoy, no creo que sea el caso. No es cinco estrellas, pero la cama es cómoda.; No está muy lejos de aquí y no hay mucho tráfico. ¿Por qué tengo que cambiarlo?En resumen, esta es una antipersonalidad que desafiará al pecador.

Salón de la fama: descubre los ganadores anteriores

Wimbledon 2023: Dónde verlo por TV y en vivo

Los partidos de Wimbledon 2023 se transmitirán exclusivamente en Sky Sports Tennis (Sky 205), Sky Sport Uno (Sky 201), Sky Sport Arena (Sky 204), Sky Sports Action (Sky 206), Sky Sport Wimbledon (Sky 206) y Sky . canales). 251-256 Cielo).

El cuadro masculino es el cuadro femenino.

¿Cuánto es el pozo de premios?

Los ganadores de los roles individuales recibirán 2.350.000 EGP (2,75 millones de euros), mientras que los perdedores en la primera ronda recibirán £55,000 (64.320 euros). Aunque también ha habido un aumento significativo en la clasificación, Wimbledon sigue siendo un torneo que tiende a recompensar a los que llegan más lejos que a los que se detienen en la primera ronda. Haga clic aquí para ver los detalles del pozo de premios ronda por ronda.

Todo lo que encontrarás en Eurosport.it, nuestra app y nuestras redes sociales

¡Sigue Wimledon 2023 en Eurosport.it! Cobertura en vivo de partidos, sorteos, resultados, insights, focos, galerías de fotos y todo lo demás para ser parte del tercer torneo de Grand Slam de la temporada 2023.

También podrás vivir en nuestras redes sociales los mejores momentos, las jugadas más emocionantes del torneo y los «detrás de cámaras» más bonitos. En Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok nuestro contenido exclusivo.

Enlaces útiles: Noticias de Wimbledon

Social Pages: Hazte fan de Eurosport el Gorjeo | Instagram | Tik Tok el Facebook

Wimbledon Alcaraz, revés mágico: balón junto al poste y Berrettini se burló Hace 9 horas