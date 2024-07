Wimbledon 2024, de Musetti a Djokovic: partidos de hoy en directo

Musetti: “Siempre he soñado con este momento”

“Siempre soñé con este momento. Estoy emocionado. Mi familia siempre me ha apoyado en la búsqueda de mi sueño: hoy todo es hermoso agradezco a Simone Tartarini (su entrenador, editor), a mi equipo, a mi compañera Verónica y a todos mis compañeros. Mis amigos que siempre me han apoyado, es un gran día para mí: estoy feliz y orgulloso”. como lorenzo musetti Tras derrotar al francés Giovanni Mpiche-Pericard, lo que le clasificó para los cuartos de final de Wimbledon, en la que fue su primera vez entre los ocho primeros en uno de los cuatro grandes torneos. «Tuve dificultades, especialmente hoy al principio. Es muy difícil luchar contra él (Mbechi Pericard, editor). Los cambios recientes en mi vida (convertirme en padre en marzo, editor) me han ayudado y empujado a seguir adelante y mejorar. «.