Wild Lucarelli, ¿adiós bailando? «Cuál es la verdad»: un desarrollo emocionante

Mucho ruido y pocas nueces. Llevamos semanas hablando estrictamente de fechas. Lucarelli salvaje que resultará de Bailando con las estrellas. En cambio, el jurado seguirá en su lugar cuando regrese el programa Rai1 el próximo octubre. Así lo dio a conocer la interesada directa, quien en una entrevista con el semanario Che puso fin a toda la cháchara relacionada con su supuesto reemplazo de bailar.

«La verdad es que yo estaba Cierto “El programa aún está en curso”, dijo Lucarelli, y agregó: “Veré pronto Millie Carlucci para decidir las últimas cosas.” En definitiva, a pesar de las polémicas que la acompañaron en la última edición, y a pesar del atisbo de renuencia a volver, Selvagia estará, como siempre, en el jurado de bailar. Sin embargo, no se descarta que algunos de sus compañeros de viaje puedan cambiar en comparación con años anteriores.

En particular, recientemente el nombre Bárbara D’Urso, que está a punto de despedirse de Mediaset tras muchos años de honorable servicio. Seguramente para Carlucci sería un golpe traerla a su programa de los sábados por la noche: “No me importa si participa”, dijo Lucarelli, “incluso creo que su presencia sería muy efectiva en el programa, pero solo en algunos ex roles fijos. Tienes que jugar un gran juego de resta Para fortalecer a los competidores y la dinámica. ¿Estará dispuesta a dar un paso atrás y comprometer su ego?