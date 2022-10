wi-fi no funciona: este truco lo soluciona todo

¿El wi-fi de casa no funciona y no sabes cuál es el problema? Siga estos métodos para averiguar el origen del problema de conexión y cómo solucionarlo.

Después de un largo día de trabajo, simplemente tírate en el sofá y sigue viendo tu serie de TV favorita. Póngase al día con los nuevos episodios y en el punto álgido de la temporada, la conexión desaparece, ¡qué tensión!

Si tiene este problema con frecuencia, significa que su conexión wi-fi no funciona como debería. Este problema puede ser causado por varios factores, a menudo bastante triviales. A menudo, resolver el problema no requiere habilidades técnicas especiales. Por lo general, suficiente Cambie cualquier configuración en su teléfono inteligente o computadora Para restablecer la conexión a Internet.

Lo primero que debe hacer es: reiniciar el teléfono; Asegúrate de no haber desactivado wifi por error. si era Persiste el problema de internetpuedes seguirnos Checklist de comprobaciones a realizar en caso de problemas de conexión wifi.

Configuración incorrecta del enrutador

El primer paso para llegar a una solución rápidamente es el hardware. ¿Ha comprado recientemente un enrutador, computadora, teléfono inteligente o amplificador wifi? En este caso el problema podría ser Debido a una configuración incorrecta del dispositivo.

Si ha comprado un nuevo enrutador o si recientemente activó una nueva oferta de Internet después de cambiar el proveedor, esta podría ser la causa del problema. La primera consideración es sobre el enrutador: ¿Estás seguro de haber comprado el correcto?

Ha decidido aprovechar la decisión de AGCOM sobre el módem gratuito y ha activado un archivoVer Internet sin módem Con el fin de utilizar lo que mejor se adapte a sus necesidades, es posible que tenga Compra un módem simple o conéctalo a la red No es un enrutador.

Aunque a menudo se usan indistintamente, los módems y los enrutadores en realidad se refieren a dispositivos con diferentes funciones:

los El módem tiene la tarea de decodificar la señal de Internet ;

; los enrutador Es la herramienta que en realidad Crea una red doméstica y el Responsable de la conexión wifi. desde diferentes dispositivos.

Por el contrario, ha comprado el dispositivo correcto y el problema podría estar simplemente relacionado con su configuración. En este caso, busque Parámetros de configuración proporcionados por su proveedor de Internet En caso de que hayas decidido utilizar un módem compatible con e. Siga las instrucciones proporcionadas.

¿Has configurado bien tu ordenador y tu smartphone?

Si wifi está conectado y activo en su módem/enrutador pero no puede navegar desde una computadora y un teléfono inteligente, el problema puede ser Configuración incorrecta de estos dispositivoscomo en algunos casos donde aparecen en la pantalla del smartphone los mensajes de error Red Móvil No Disponible o no registrado en la red.

Es más probable que suceda, por ejemplo, si Ha decidido cambiar el servidor SDN No en el enrutador sino directamente en el dispositivo que está utilizando para conectarse a Internet. o si Me cambié a un operador móvil Como Iliad y necesitas configurar Internet en tu teléfono móvil.

En estos casos se puede resolver en general Comprueba la configuración correcta de tu smartphone O como mucho restaurando la configuración anterior en caso de que hayas actualizado recientemente el sistema operativo y/o instalado alguna aplicación nueva.

El equipo no detecta redes Wi-Fi

puede pasar que El problema de conexión a Internet solo ocurre con un dispositivo. El caso clásico se manifiesta por la posibilidad de navegar por Internet desde un smartphone y no desde un ordenador. También puede ocurrir de repente sin motivo aparente: el ordenador ya no detecta redes wifi a pesar de que el botón está encendido y no se ha instalado ningún software nuevo que pueda haber causado interferencias.

En estos casos, el problema suele ser vinculado a la tarjeta de red. Puede verificar si hay nuevos controladores disponibles, pero si no puede resolver este problema incluso de esta manera, la causa podría ser un daño en el hardware. Puedes hacer un archivo Prueba con interruptores wi-fipero normalmente la única solución en este caso es Traiga la computadora para ayudar.

Simplemente no funciona en algunas habitaciones.

A veces el problema no aparece por toda la casa pero Solo en algunas áreas donde la comunicación suele estar ausente. El motivo en estos casos puede estar ligado a la dificultad de que la señal inalámbrica llegue a todas las zonas de la casa. Esto sucede a menudo en casas de varios pisos o con muchas habitaciones. Las paredes, sobre todo si son de hormigón armado, tienden a bloquear la señal inalámbrica del router, como ocurre con los espejos. Por ejemplo, si DAZN no funciona y no puedes ver partidos, puedes hacer este tipo de verificación.

Resolver el problema no es particularmente complicado pero puede implicar costos. Puede intentar mejorar la situación, por ejemplo, simplemente Cambiar la ubicación al enrutador o si está equipado con Antenas externas removibles, compra antenas más potentes. Alternativamente, puede comprar un archivo amplificador wifiel dispositivo que hace el trabajo de extender la señal inalámbrica a las zonas del hogar que no la tienen.

Cuando la causa del problema es esta, suele ocurrir con todos los dispositivos que se utilizan para conectarse a internet en la habitación a los que no llega la red inalámbrica. Otro posible síntoma es una velocidad de navegación extremadamente lenta. Tú tienes uno Conexión a internet más fuerte En estos casos puede contribuir más a mejorar la situación.