Whole House vs. Charlie Gnocchi, Antonino sale: Mayhem en GF Vip

charlie ñoquisLentamente saca a relucir su lado dominante. Por eso esta noche, en Casa del Gran Hermano VIPPor esta misma razón, estalló el caos y la mayoría de los rivales, finalmente, se rebelaron.

En un intento por monopolizar la atención, Charlie se quejó de la participación de otros Vippos: “Somos artistas, estamos aquí para divertirnos y contar nuestras historias. Pamela, yo la conozco y se lo dije. Alberto… ¿Quién es el maldito Alberto? quien lo conoce Solo sé que se fue a Ibiza durante 8 meses».

Luca Salatino Decidió hablar el lenguaje de la verdad: «Lo siento, ¿por qué no hablas de ti? «Preguntó.

Alberto, con la calma que le falta a Charlie, lo llamó para calmar sus términos y calmar su agresividad.

Como se quejó Christina: «No te importan tus propios asuntos y eso me molesta»..

carolina marconiEn cambio, lo acusó de ser un títere dirigido por los autores (mal):

puré de patatas antonino espinalbes impaciente:

¿Queremos jugar? No me importa *. Así que hace diez minutos quieres hacer una comparación. Oye Charlie, no te metas conmigo. ¿Quieres hablar un poco? Esto es bueno. Si actúas de manera grosera e intimidante, no encontrarás a nadie detrás de ti, haz reír a la gente. Eres 30 años mayor que yo y lo haces.