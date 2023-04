WhatsApp no ​​tendrá más secretos: el ingenioso truco para leer los mensajes borrados por otros usuarios

A pesar de ser la aplicación de mensajería más utilizada por usuarios de todo el mundo, WhatsApp esconde muchos secretos.

No hablemos de muchas características nuevas lanzadas con actualizaciones. Incluso a veces los usuarios lo ignoran porque no pueden seguir el ritmo. De hecho, los desarrolladores han estado implementando muchos de ellos últimamente. Básicamente, no tienes tiempo para saber uno por uno que ya ha llegado uno nuevo.

Solo piensa en los mensajes que te enviarías a ti mismo, que son muy útiles como recordatorio. O la modernidad introducida en los estados. En este caso, los estados de audio se pueden compartir, equivalentes a los mensajes de voz enviados en un chat. Y luego, la modificación completa del concepto de grupos con el advenimiento de la comunidad y la posibilidad de introducir una descripción mucho más larga.

Es más, es noticia estos días que tras los mensajes de texto y los contenidos multimedia, llegarán incluso las vocales temporales. Es decir, mensajes que se autodestruyen tras ser leídos por el destinatario. Luego, están aquellos que han existido durante mucho tiempo. Una de ellas es la posibilidad de evitar una mala impresión borrando el mensaje enviado.

Y como todos saben, esto se puede eliminar para todos para que el destinatario o los destinatarios no puedan volver a verlo. Quizás sea esta característica la que pone más nerviosos a los usuarios. El motivo radica en que les gustaría leer lo que allí estaba escrito y no pueden porque está cancelado. Pero debes saber que existe un truco secreto para poder leer estos mensajes eliminados. Te lo revelaremos pronto.

Truco realmente genial: Di adiós a los mensajes eliminados y no leídos.

Lo primero que debes saber es que lo que te vamos a revelar no necesita aplicaciones o software de terceros. Además, es realmente una cosa muy simple y rápida. ¿Listo para descubrir qué es? Así podrás leer todos los mensajes que te lleguen, incluso cuando el remitente los elimine definitivamente.

En primer lugar, deberá activar el teléfono e ingresar «ajustesUna vez que haya terminado, deberá seleccionar “.avisosLuego haga clic enAjustes avanzadosEn la pantalla que se abrirá, tendrás que elegir el “Fecha de notificaciónUna vez llegues aquí tendrás que activar la función y listo, de hecho a partir de ahora se te abrirá todo un mundo.

Finalmente podrás leer todos los mensajes que han sido eliminados. Por supuesto, no podrá hacer esto en WhatsApp, pero deberá seguir el mismo camino para activar la función. Dentro del Historial de cambios, de hecho, habrá una lista de mensajes eliminados y encontrarás al lado de cada uno de ellos, así como el remitente. Algo realmente genial, ¿no crees?