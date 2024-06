Whatsapp, la nueva función de chats y números anónimos lo revoluciona todo

La nueva función de WhatsApp te permite hacer exactamente eso con números desconocidos: una función verdaderamente revolucionaria.

De año en año, El número de usuarios que utilizan WhatsApp cada vez aumenta más, una aplicación de la que ahora parece imposible prescindir; De hecho, desde su lanzamiento, la aplicación con el icono de teléfono verde ha revolucionado la forma en que nos comunicamos a diario, haciendo historia en la mensajería instantánea.

Hasta la fecha, WhatsApp se utiliza no sólo para la comunicación entre individuos (con amigos, familiares, amantes, etc.) sino también por servicios públicos y privados; Una manera de que las empresas y los servicios estén cada vez más cerca de los clientes y ciudadanos y presten el mejor servicio posible. Dadas las asombrosas cifras en todo el mundo y su uso actual en todos los campos, WhatsApp debe actualizarse constantemente e intentar desarrollarse en paralelo con las necesidades de sus usuarios. Ahora viene una nueva característica con respecto a Mensajes enviados a números que no tenemos en nuestra libreta de direcciones, Un método verdaderamente revolucionario.

WhatsApp, la función «secreta» que te permite enviar un mensaje incluso a un contacto que no está guardado en tu libreta de direcciones: es realmente fácil

Como sabemos, WhatsApp está sincronizado con nuestros contactos, por lo que, si la cuenta de la aplicación de mensajería instantánea también está conectada a un número guardado en nuestra libreta de direcciones, podremos encontrarlo directamente en los contactos disponibles dentro de la sección correspondiente de la aplicación.

Pero para aquellos que no lo saben, También existe una forma de enviar mensajes a un número que no tenemos guardado en la libreta de direcciones. Para hacer esto, simplemente use el navegador de su teléfono escribiendo la cadena https://wa.me/ en la barra de direcciones web correspondiente, seguida del prefijo internacional y el número de la persona a la que desea llamar. En este punto, simplemente presione «Enviar», luego haga clic en «Continuar» y vaya directamente al chat.

De esta manera también Al no agregar el número entre nuestros contactos, Tendremos la oportunidad de empezar a charlar. Sin duda una forma rápida de comunicarnos con alguien (sobre todo si se trata de un mensaje ocasional enviado a alguien sólo por una situación concreta y no tenemos intención de mantener relaciones privadas con él) y que evita guardar un contacto en la libreta de direcciones que en realidad no nos interesaría tener.