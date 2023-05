War Thunder está experimentando un bombardeo de revisión y los desarrolladores están revirtiendo los cambios anunciados.

el revisión de bombardeo ¿Él trabaja? Sí, en algunos casos. por ejemplo, El sonido de las guerras Recientemente fueron atacados por sus jugadores que comenzaron a publicar críticas negativas en Steam, elevando la calificación del juego a «»Demasiado(Las revisiones recientes, en general, siguen siendo «en su mayoría positivas».) ¿Por qué? El equipo anunció planes para cambiar la forma en que funciona la economía de War Thunder y los jugadores no estuvieron de acuerdo.

más preciso, jaejin, el desarrollador y editor de War Thunder, ha informado a los jugadores de los planes para implementar una serie de cambios en la economía del juego, que se basa en la moneda SL (Silver Lions) para comprar vehículos, modificaciones y reparaciones de vehículos dañados después de los partidos, e investigación. Puntos (RP) para investigar nuevos vehículos y unidades antes de poder comprarlos. . Cambios como este básicamente harán que sea difícil avanzar en el juego después de los partidos sin pagar dinero real.

allá Moneda especial de GE (águilas doradas), que se puede obtener gastando dinero real, se puede usar para comprar stop loss y, según los jugadores, cada vez es más necesario usarlo para aumentar la energía. Antes de que aparecieran más cambios, los jugadores inmediatamente comenzaron a protestar contra War Thunder.



War Thunder sufre bombardeos, pero de un tipo diferente al que pretendían los desarrolladores

Esto ha provocado un cambio en Última calificación del juego en Steam. En respuesta, Gaijin dijo: «Hemos seguido de cerca los comentarios y hemos visto que aunque algunos jugadores generalmente están de acuerdo con nosotros, también hay jugadores que sienten que estos cambios no son beneficiosos para ellos. Debido a esto, hemos decidido no implementar el cambios en la economía”.

Dicho esto, Ganji Definitivamente no es fanático del bombardeo de reseñas.ya que «La publicación de una revisión daña el juego porque los nuevos jugadores simplemente no lo experimentarán, sin generar conciencia sobre los problemas que he notado. Si no es su intención dañar el juego, use otros métodos menos destructivos».

Bombing Review Ciertamente se puede usar negativamente, te lo contamos en nuestro último artículo.