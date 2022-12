«¿Vuelvo a Italia? No estoy en mis pensamientos. En Albania tengo un buen apoyo» – OA Sport

Primer gigante mundialista y 17º en Killington, además a los 16 años: cosas para su destino. Lara KulturiEstuvo en boca de todos durante semanas. Era un talento declarado conocido desde hacía bastante tiempo: en las categorías inferiores no dejaba ni una miga a sus contrincantes. Resultó ser un diamante en bruto que merecía más etapas y el inicio de una gran pista de esquí alpino.

Lara Kulturi necesitó tres carreras de la Copa del Mundo (también compitió en el eslalon de Levi’s) antes de clasificarse para la serie dos y la siguiente zona de puntos: la estadounidense Mikaela Shiffrin superó en el cuarto intento, Petra Velhova en el primero. Comparaciones importantes, tal vez demasiadas, sin embargo Es útil comparar ejemplos muy raros para la precisión..

La hija de la campeona olímpica Daniela Ciccarelli, como se la conoce, ha decidido competir por Albania, a pesar de ser muy italiana: una elección que ha suscitado debate, y que la propia Lara Kulturi nos ha explicado.

¿Esperabas, en la tercera carrera de la Copa del Mundo, acercarte a los quince primeros y lograr el cuarto mejor tiempo en la clasificación?

«No esperaba tal resultado, no. Mi objetivo era divertirme y experimentar. La primera manga fue bastante ventosa, pero pude darlo todo. En la segunda creo que lo podría haber hecho mejor, pero estoy muy contento«.

¿Es el gigante en este momento su principal especialidad? ¿Qué necesitas para mejorar el aliasing?

«Creo que no hay grandes diferencias entre gigante y slalom, en el sentido de que, mirando a Levi, no he ido muy lejos en la calificación y me siento bien en los entrenamientos.«.

¿Te veremos compitiendo en algún Super G este año?

«Creo que sí, me gusta la velocidad y ya he entrenado y competido en Sudamérica también. Tengo que estar presente en St. Moritz también es un lugar que me interesa particularmente, entrené allí y definitivamente volveré a entrenar allí.«.

Albania no tiene tradiciones en los deportes de invierno. ¿Cómo ves allí y cuál es tu relación con los medios locales y las masas?

«Excelente, hay mucho interés y entusiasmo, tanto en los medios como en las redes sociales y con toda la gente que he conocido, así como en las instituciones.«.

Muchos argumentan que puedes rastrear la carrera de Vlhova y Shiffrin. ¿Estas comparaciones te agobian o es realmente a donde quieres ir?

«No creo en las comparaciones, cada uno tiene su manera y no escucho mucho estas cosas. Quiero seguir divirtiéndome sobre los esquís, ganando experiencia, viajando y conociendo nuevos lugares. No presiono sobre los resultados o las perspectivas de carrera.«.

¿Echas de menos no poder vestir el maillot azul o no te lo piensas?

«No lo pienso, no es algo que viva como selección de fútbol, ​​ha habido manipulaciones y reflexiones de las que estoy alejado. El skateboarding es, en última instancia, un deporte individual, al igual que el tenis, el golf y muchos otros deportes.«.

En el futuro, ¿te gustaría volver a esquiar en Italia, tu país?

«Esto no está en mi mente ahora. Ni siquiera sé qué carreras y actividades voy a hacer en un mes, también es buena idea evaluar las oportunidades a medida que surgen, sin mirar demasiado adelante. Me interesa seguir patinando, y hacer lo que amo«.

¿Está convencido de que tomó la decisión correcta con Albania?

«Estoy contento de poder seguir esquiando con mis padres, que me entrenan, ya veces con mi hermano Yuri, que también esquía. Tuve un gran apoyo y pude participar en la Copa América y también debutar en la Copa del Mundo. Pero no hay duda de nuestra parte en cuanto a qué pasa si nos arriesgamos y ahora las cosas van bien.«.

Entrevista de Edoardo Diamantini

Entrevista a Daniela Ciccarelli

Foto: Andrea Cappelletti