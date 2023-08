Vuelta a España – Damiano Caruso lo intenta, pero hay una oferta de Evenpool. y roglik? Pasar y reprobar la etapa 3

La tercera etapa de la Vuelta queda registrada en expediente. No es decisivo evidentemente, pero ya nos ha dado algunas pistas porque es la primera fase con un final cuesta arriba. Rimko Evenpol derrotó a Arinsal y, a pesar de la presencia de Roglic, Vingaard y otras estrellas, sigue siendo el hombre a vencer. él como su equipo. El belga también envió una señal a todos Movimiento rápido de Soudal La cual fue la formación más fuerte en la última subida del día. Aunque la post-etapa no fue tan buena para el belga… bueno, también Ayusu Es él quien más empeño puso en esta primera fractura. Mal momento bardet romano mientras Brezo Ya está fuera de serie. explícalo Caruso Porque fue a buscar la etapa en la zona de fuga, antes de que lo atraparan y se lo llevaran a rastras. Bravo de todos modos por las agallas… también Roglic No se veía muy bien y al final no tuvo voz y voto. ¿Está en buena forma o puede que haya sufrido una caída el día anterior? El destino lo une con lo que le pasó. Geraint Thomas .

Demostró que estaba en buena forma desde el principio y no es casualidad que en las semanas previas a la Vuelta ganara la Clásica de San Sebastián y el Mundial de contrarreloj. Después de una buena experiencia de equipo, aunque haya sido en la noche, con mucha polémica, es cierto Remco Evenibuil Lograr la victoria en la primera etapa con final cuesta arriba. Se alejó de Vingegaard y venció a Roglic, que suele ser perfecto para lidiar con estos recién llegados. Además del bono, también les dio a todos un segundo. No podría haber empezado mejor la Vuelta, aunque esa afirmación se le fue desestimada un segundo después cuando se topó con una señora que atravesaba esos lares.

el trabajo de valiente Damián Caruso que inmediatamente pasó a la ofensiva en busca de la gloria en la Vuelta, que ya le vio ganar en 2021. Ragusan fue uno de los últimos en resistirse a una remontada grupal. Es una lástima no cooperar con Kamna, que hizo lo que quería, lo que, de hecho, redujo las posibilidades de llegar a la meta. Sin embargo, Caruso hizo todo lo que pudo y demostró que Italia sigue ahí para el ciclismo que importa. Hay un pero. Con esta acción al sprint, ya en la primera etapa de montaña, Caruso envió la señal de que no era el líder del equipo Bahrain Victorious.