“Vivo en Miami por amor. «Y amo a los gatos»

“Me sorprende la cantidad de llanto. Amigos de Italia me llamaron para avisarme. Del currículum de Carlo Verdone Quien se preguntaba en las redes sociales dónde estaba. Estoy aquí, vivo en Miami y… apoyo a él!»: Hablando desde América con Corriere della Sera Y Natasha HoveyLa heroína de “Agua y jabón”, que el director recordó la víspera, a 40 años de su estreno, se pregunta con nostalgia: “Ella exudaba dulzura y gracia.La luminosidad de tu rostro no puede dejar de encantar. ¿Dónde estás ahora, Natasha?

Casa en Miami La respuesta viene de una hermosa casa con mesas al aire libre en Miami donde hoy vive Natasha Hovey, de 56 años, con su esposo, reumatólogo de profesión y Su hijo, David, tiene 24 años.. «después agua y jabon y compañeros de clase, Se rodó con Carlo, otras obras de Rai, algunos dramas, y me mudé a Francia por amor a mi marido, con quien formé una familia que todavía hoy lo es todo para mí. Mis padres se habían divorciado y yo quería una vida diferente. Una historia que quedó para siempre. “Así que viajé a París y me casé con mi pareja en 1999, y me encontré experimentando una especie de transformación: el sentimiento que tenía por el cine se transformó en amor absoluto por mi marido parisino y nuestro amigo”. No será fácil: “ En absoluto. Los parisinos son fríos y reservados. Muy diferentes a los italianos». «Pero inmediatamente me sentí bien con mis emociones. Me conmovió».

no me arrepiento Sin arrepentimientos: “A veces David y yo intentábamos volver a ver películas conmigo cuando era niña como el héroe, pero una película como agua y jabon Tiene un sentido del humor que no es inmediato en Francia. Somos diferentes. Mi hijo también habla un poco de italiano. ¿Nostalgia del pasado? Cuando estoy más triste, pensando en la carrera que podría haber tenido y que dejé, veo que muchas de mis compañeras de entonces son ahora actrices reconocidas. «Pero cuando me siento bien, estoy feliz con el éxito que he tenido y pienso, Dios mío, esa niña de esas películas moldeó la mujer que soy hoy». READ Una gran cantidad de alcohol - Corriere.it

Muchos recuerdos ¿Cómo te fue con Verdone? Ella sólo tenía 15 años (había cumplido 16 durante el rodaje) y él ya era un director consagrado. “Nunca pensé que podría trabajar en el cine. Tuve dificultades para comunicarme, era bastante reservado. Mi madre, que es de origen holandés, me llevó un día a recordar mis 13 años. Algunas tomas en blanco y negro del fotógrafo.Quien le aconsejó que pusiera mi cara en el anuncio. Entonces hice algunos comerciales, pero me quedé en silencio: De un anuncio de un producto anticaspa, me rechazaron porque tenía que decir una frase, ¡pero no podía decir una palabra! Para desbloquearme, mi madre me matriculó en una escuela de actuación y poco a poco me fui derritiendo. Cuando audicioné por primera vez para Carlo Verdone, pude leer algunas líneas. En la primera elección le di una foto mía en la que aparecía muy maquillada para una revista de vestidos de novia, y en ese momento se apagó la chispa en él: Ella encarnaba a la mujer y al niño ideales. Luego me dijo que escribió el guión con esa imagen frente a él. Cuando me presenté al segundo casting me llevó. También ha visto cientos de chicas en el norte de Italia. Él y yo también teníamos una escuela común: el Nazareno de Roma.» ¿La famosa escena del beso? «Mira, recuerdo especialmente las grandes risas del set. Siempre estábamos bromeando. En esa ocasión había decenas de técnicos y operarios a nuestro alrededor. «Mi madre siempre está presente. Hoy no sé si fuera posible hacer una película de este tipo, pero no hubo malicia en ella». agua y jabon. Simplemente mucha ternura”. READ Es increíble: el test del sombrero puede decir mucho sobre tu personalidad

Con sus hermanas en “su” América. Entonces Natasha se mudó a Estados Unidos hace unos años con su familia: “Una de mis hermanas vive al lado mío y la otra está en Oregón. Mi padre era de Boston y tengo doble ciudadanía. Sin embargo, mi familia y yo elegimos vivir en Miami porque está más cerca de nuestra alma latina. Me siento bien, incluso si lugar loco» Una aventura en el dialecto rumano. ¿Su dia? «La ciudad está llena de gatos, muchos de los cuales no han sido esterilizados., viviendo en condiciones de extrema necesidad. No tienen comida ni refugio. Por eso, junto con otros voluntarios, nos ocupamos de su sustento. Personalmente tengo seis: algunos entran y salen de la sala de estar al aire libre diseñada a medida de la casa. También hay un par de mapaches y algunas zarigüeyas. Y obviamente mi hijo: como todos los padres, pensamos en su futuro como médico o abogado, y en cambio se hizo productor de cine. Puedes ver que fue el destino…”

Regreso a Italia ¿Italia? ¿olvidado? “Vuelvo dos o tres veces al año, también por eso A mi madre le encanta y se instaló en el sur de Nápoles. La próxima vez iré a visitar a Carlo también. Mientras tanto, puedes estar seguro de que me pondré en contacto con él en privado. Me mantengo alejado de las redes sociales: no las necesito. Si empiezas a usarlo no pararás nunca, como ocurre con un ordenador. Esto es bueno. Pero me pregunto: ¿Por qué toda esta atención a esta intervención tan simpática y elegante de Carlo sobre una película que se estrenó hace 40 años? Tal vez la gente necesite cierta ligereza con lo que está pasando en el mundo… serenidad y evasión”. READ La opinión de Shea en el vigésimo cuarto episodio.