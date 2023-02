Vive el funeral de Maurizio Costanzo, lágrimas de María de Felipe. El cortejo fúnebre en el Teatro Parioli para su último espectáculo

eran las iniciales del nombre Espectáculo de Maurizio Costanzoante el aplauso de cientos de personas en la Piazza del Popolo, que también se sumaron maria devilipi Junto a su hijo Gabriel, el féretro de Maurizio Costanzo fue sacado de la Capilla de los Artistas, donde se celebró en Roma el funeral del periodista fallecido a los 84 años el pasado 24 de febrero. La catedral estaba abarrotada con decenas de héroes del mundo del periodismo, la política y el espectáculo, desde Pierre Silvio Berlusconi, sentado en primera fila junto a María De Felipe, hasta Paolo Sorrentino, pasando por Jerry Scotti, que leyó la oración de los artistas a Sabrina. Ferelli. Junto, entre otros, al Ministro de Cultura Gennaro Sangiuliano, Alcalde de Roma Roberto Gualtieri, Fidel Confalonieri, CEO de Ray Carlo Fortes, Fiorella Manuia, Cristian De Sica, Lorella Coccarini, Vittorio Sgarbi, Mariana Madea, Luca di Montezemolo, Giancarlo Giannini, Mara Venier, Enrico Mentana, Giorgio Gori con su esposa Cristina Parodi, Carlo Conte, Alicia Marcusi, Amadeus, Aurelio De Laurentiis, Giorgio Panariello, Ermal Meta, Milli Carlucci, Rita Dalla Chiso, Luxuria, Carmen Russo, Gabrielle Garco, Alessandra Celentano, Antonio Giuliani, Enrico Brignano, Clidi, talentos lanzados por Amici como Michele Bravi y Valerio Scanno, Paolo Bonolis con Sonia Broganelli, Emanuele Filiberto Di Savoia, Lilly Mora, Fabrizio Corona y un gran número de tronistas a cargo o pase. «No tuviste tres hijos, pero hay muchos, muchos más -dice Camila Costanzo en su memoria, quien también habló por los hermanos Saverio y Gabriel-. Cambiaste el destino, talentos intuitivos, animados y motivados. Nos dejas un importante legado y tu mayor enseñanza, la humildad.” Ahora «Te imaginamos en el cielo, mientras haces un programa de entrevistas» y «Seguirás viviendo en todos nosotros».

Don Walter Ensiero, en su homilía, define al periodista, que lo conoció mucho, como “un hombre muy inteligente, muy curioso, siempre inclinado a buscar cosas nuevas, a descubrir, no podía quedarse quieto, era muy activo incluso en los últimos días en la clínica.” Fue un hombre modesto, sincero, que cumplió su palabra y respetó las opiniones de los demás, sin juzgar los desacuerdos, tendiendo a comprender las razones de los demás. Tenía tendencia a la pereza, y amaba Roma» y luego «era muy codicioso, sé que el chocolate negro le pasaba a escondidas», afirma, mientras María de Filippi (recibida como su marido a la entrada de la iglesia por un larga ovación, ed) menciona una sonrisa. El rector de la Iglesia de Santa María en Montesanto en Piazza del Popolo también habla de su relación con su familia: de sus hijos estaba enamorado, de María también «ternura, respeto y complicidad»; Luego habló del amor del periodista por los animales, como el gato Filippo, del que también había una foto en el ataúd. “Maurizio fue un amigo y colaborador, pero también como un padre”, dice Pierre Silvio Berlusconi al salir de la Chiesa degli Artisti. Es parte de la historia de la televisión pero también es parte de la historia de nuestro país. Lo amaba con todo mi corazón». Fiorella Mannoia asegura que «todos pasamos por su sala. También hay que recordar los peligros que corrió Maurizio en su compromiso contra la mafia. Creo que es un deber estar aquí». Una batalla, la del periodista, también es provocada en la plaza por un señor que muestra una camiseta con las palabras ‘Mafia made in Italy como la que enciende el conductor en un episodio de Costanzo’. También hubo mucho agradecimiento hacia él entre las personas que pudieron seguir el funeral desde la pantalla grande: «Vine de Ascoli Piceno a propósito con mi hija Giulia para una última despedida – dice Barbara – me devolvió la vida Durante 23 años he sufrido ataques de pánico, y después de transmitirlo todas las noches, conocí al profesor Cassano (especialista en psiquiatría, ed.) En ese momento tuve pensamientos terribles, pero fui a ese médico y con su ayuda logré. para superar esta situación Luego también tuve a Giulia, que hoy tiene 21 años » La despedida final de la periodista también llegó al Teatro Parioli, donde el cortejo fúnebre se detuvo antes de concluir en el cementerio de Verano para un minuto de silencio salpicado de aplausos. de la gente