Vittorio Garrone, sale a la luz el verdadero motivo por el que no se casó con Clerici: “Él nunca estuvo conmigo…” | El amor no tiene nada que ver con eso en absoluto.

¿Se casará Vittorio Garrone con Antonella Clerici? Una de las preguntas que se hacen los fans más fieles tiene respuesta con las palabras de la presentadora quien realmente parece muy enamorada de su pareja.

El amor entre Vittorio Garrone y Antonella Clerici comenzó en 2016 y se fue fortaleciendo con el tiempo, hasta convertirse… Un ejemplo de relación estable y duradera Lo que miran los espectadores de la querida emisora.

Antonella y Vittorio, como suele suceder, se conocieron gracias a un amigo en común, Nutricionista Evelina VlachiQuien actuó como Cupido para esta pareja nacida luego de varios desengaños emocionales para ambos.

Desde la primera reunión, Vittorio sintió una fuerte atracción por Antonella y comenzó a cortejarla con cartas de amor perfumadas.un gesto romántico que conmovió profundamente al locutor, que siempre ha mostrado un espíritu especialmente romántico.

La relación entre Antonella y Vittorio dio vida a una maravillosa familia extensa de… Miley, nacida de la relación anterior de Clerici con Eddie Martens y los tres hijos de Vittorio, Beatrice, Luca y Agnese..

Vittorio Garrone: Rumores de propuesta de matrimonio en Normandía a Antonella Clerici

Desde hace algún tiempo circulan rumores sobre un posible matrimonio entre Vittorio Garrone y Antonella Clerici. Hace tiempo que se hablaba de una oferta que le llegaría a Clerici por parte de su pareja durante uno de sus viajes de aventuras y para ser exactos, Durante unas vacaciones románticas en Normandía. Sin embargo, la confirmación oficial nunca llegó y hay quienes se preguntan si realmente habrá boda.

Por su parte, Antonella confirmó en más de una ocasión que estaba lista para dar el gran paso con Garrone: la complicidad y el sentimiento realmente le hicieron creer que esta vez podría ser “para siempre”. pero La presentadora también tiene una serie de miedos ligados a sus experiencias románticas pasadas..

Antonella Clerici explica su matrimonio con Garrone

Entrevista realizada por Ginty Antonella Clerici Dijo que podía esperar a la boda.. “No me gustan las celebraciones y esto no está en mis planes. Estamos bien así, somos una familia y nos queremos. El matrimonio nunca me hizo grande, ya lo hizo dos veces. Ahora estoy muy feliz y no quiero nada diferente a lo que ya tengo».«, dijo la emisora.

En retrospectiva, Clerici parece muy supersticioso y no tiene intención de repetir lo que ya sucedió en matrimonios anteriores: En 1989 se casó con el jugador de baloncesto Pino Motta, mientras que en 2000 se casó con el productor musical Sergio Cossa..