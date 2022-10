¿Viste la cicatriz de Julia Salmi? Desafortunadamente, es un signo de una mala enfermedad.

Desde el éxito del concurso Miss Italia 2014, Giulia Salemi ha recorrido un largo camino, ¡incluso si hay que decir que lo más destacado de este viaje fueron los reality shows!

Nacida en Piacenza en 1993 de padre italiano y madre iraní, Fariba Tehrani, después de graduarse de la Escuela Superior de Humanidades y matricularse en la Facultad de Economía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, decidió abandonar sus estudios para intentar una carrera en el mundo del espectáculo.

En 2012 julia salmi Participar en servilletasEn el 2014 viene en tercer lugar Señorita Italia: Ese año ganó clarisa marquez así como compartir Soleil sube. Al año siguiente, Julia se convirtió en una de las competidoras del Beijing Express con su madre Fariba, y nuevamente ocupó el tercer lugar.

Participa en otros programas de televisión pero darle una ola de popularidad internacional es Festival de Cine de Venecia 2016cuando caminas por la alfombra roja de Little Papa (serie de televisión de Paolo Sorrentino con Jude Law) con Vestido con aberturas de Matteo Evandro Manzinial punto que uno duda de la existencia de la ropa interior.

Con Big Brother Vip, hizo tres de una clase

Hablar y hacer publicidad puede ser indeseable, pero eso es lo que lleva a Julia a hacerlo. gran hermano vip 3ra edicion, donde se sabe monte francisco (antes Cecilia Rodríguez) con quien mantiene una relación desde hace varios meses. La casa más espía de Italia es algo crucial en su historia porque regresa como aspirante a la quinta edición, en 2020, y aquí conoce y enamora a la actual. Su novio Pierpaolo Pretelli, ¿Y hoy cómo? Columnista en la séptima edición.

La cicatriz de Julia Salmi es un recordatorio de una mala enfermedad

Uno de ellos también está relacionado con Gran Hermano Vip reconocimiento Algo intimista que hizo Julia Salemi a sus compañeras de piso sobre una parte de su cuerpo: la A diferencia de eso. Es motivo de orgullo para casi todas las mujeres pero no para la corista porque tiene uno cicatrizComo resultado de una cirugía para tratar una mala enfermedad que la aquejaba de niña y su figura se debilitó.

Como explicó Julia en casa, «El pecho es una cruz. porque tengo uno cicatriz Lo suficientemente importante desde que era joven. yo había tenido tumor de niño Y me quedé con esta cicatriz que, cuando me hice mayor, me subió Me corté las tetas un poco en forma de cruz« De hecho, un seno es ligeramente más pequeño que el otro. Pero Julia es una chica fuerte y en lugar de debilidad lo convirtió en fortaleza: “Es una de las cicatrices que representan las batallas de mi vida. es un poco luchador«.