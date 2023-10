Vista previa de socios de Xbox, todos los anuncios del evento de terceros de Microsoft

Como aperitivo a la riquísima temporada navideña que está por llegar, Microsoft ha organizado Una conferencia dedicada a los juegos de terceros que llegará en las próximas semanas a Xbox y PC, además de a Game Pass.

El gigante americano ha confirmado que no informará sobre la reciente y muy ruidosa adquisición de Activision Blizzard King, pero a pesar de ello, la lista todavía parece muy rica. Estamos hablando de títulos como Alan Wake 2 y Like a Dragon: Infinite Wealth, que son por tanto los mejores videojuegos de todos los tiempos, que los fans de Xbox estaban esperando, pero no solo.

Empezamos con SEGA e como un dragon. El vídeo muestra la isla Dondoku, la nueva ubicación de este capítulo. Así nos alejamos de la atmósfera oscura de Tokyo Yakuza hacia la atmósfera colorida y soleada de una isla tropical. No faltarán minijuegos y actividades paralelas, como construir un pueblo entero, amueblar tu casa y gestionar un auténtico complejo turístico… con cerdos incluidos. Podrás crear infraestructura, interactuar con los vacacionistas y crear la isla de tus sueños. Like a Dragon: Infinite Wealth se lanzará el 26 de enero de 2024 para PC y Xbox.

Pasamos al nuevo juego de los autores de Powerwash Simulator ikaro no morirá. Es un juego de acción en tercera persona lleno de estilo, movimientos sorprendentes y música tecno. Esto es exclusivo de Xbox.

La atmósfera cambia por completo, ya que nos encontramos en una plataforma petrolera destruida. Como si todo esto no fuera suficiente, una entidad misteriosa aparece en medio de la estructura. en Todavía despierta las profundidades Tendremos que intentar sobrevivir a la situación y encontrar la manera de llegar a la verdad escondida dentro de la estación petrolera. No faltará una narrativa ambiental y una jugabilidad que se siente muy intensa, aunque el horror es más atmosférico y menos con monstruos y terror clásico. Still Wakes the Deep llegará a principios de 2024 a Xbox Game Pass.

Imagen de RoboCop: Ciudad Rogue

Nos quedamos en territorio distópico con RoboCop: Rogue City. Esta aventura policial de metal de los 80 intentará replicar la atmósfera de las películas originales, mezclando la violencia extrema de las películas con una historia que, con suerte, le dará más profundidad al héroe. Robocop: ciudad rebelde Llegará el 2 de noviembre a Xbox, pero también a otras plataformas.

Mazmorras de Hinterberg Es una experiencia colorida ambientada en los Alpes y un producto de aventura en tercera persona con un estilo maravilloso, con combate, exploración e incluso un poco de narrativa que debería impulsar a los jugadores a continuar la aventura. Dungeons of Hinterberg llegará a Game Pass cuando se lance en 2024.

Otro salto a la atmósfera. Esta vez los héroes son un cuervo y un zorro inmersos en un mundo oscuro y misterioso. Con este anuncio, Espíritus del norte 2 Las aventuras de los héroes animales continuarán.

Metal Gear Solid Delta: Devorador de serpientes

En cuanto a las primicias, Konami ha traído a Xbox Partner Preview el primer vídeo en el motor de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, la nueva versión del muy querido tercer capítulo de la serie. la forma de jugar Metal Gear Solid Delta: Devorador de serpientes Parece respetar fielmente el original, con una «ligera» mejora del sector gráfico, para obtener un producto tecnológicamente acorde con los tiempos, gracias al uso de Unreal Engine 5.

De la Guerra Fría a la Edad Media, el salto lógico que teníamos que dar era enorme. Sin embargo, en Xbox Partner Preview llega un constructor de ciudades muy realista. Señores señoriales, lo que nos pondrá en la piel de un alcalde medieval que deberá gestionar el crecimiento económico y social de su pueblo. Pero no sólo eso: el juego también parece tener un profundo elemento militar. El acceso anticipado a Manor Lords llegará el 26 de abril a PC Game Pass.

finales Es puro PvP con mucho estilo creado por algunos de los expertos de DICE, los creadores de Battlefield. Su ADN se puede ver tanto en la destructibilidad como en el estilo, que fusiona el estilo de disparos de EA con el Mirror’s Edge del último juego. Si quieres probarlo, Finals estará en versión beta abierta a partir del 26 de octubre.

finales

dinosaurios ARCA: Aumento de la supervivencia Vengan a mostrarse durante esta vista previa para socios de Xbox. Es un juego de supervivencia que mezcla escenarios y animales prehistóricos con armas y tecnología modernas. Técnicamente el juego ha evolucionado mucho, con mucho estilo, paisajes muy inspirados, ambientaciones muy chulas e incluso dinosaurios gigantes. ARK: Survival Ascinated llegará «pronto» a Xbox y PC, así como a otras plataformas.

El plato principal de la noche, Alan Wake 2, se presenta con otro tráiler lleno de atmósfera, capaz de mostrar la excepcional dirección artística del juego y un sector gráfico verdaderamente de primer nivel gracias al Northlight Engine. Para muchos fanáticos de Remedy, la espera casi ha terminado y el juego llegará el 27 de octubre a Xbox, PlayStation y PC. Después del tráiler, es hora de ver el juego en acción, gracias a un tenso vídeo del juego. Podrás ver algunos monstruos famosos y mecanismos de luz, que son esenciales para gestionar y derrotar a las aterradoras criaturas que se te presentarán. Nuestra revisión de Alan Wake 2 se publicará mañana, en caso de que quieras saber más sobre esta experiencia tan esperada.

Y este rico avance para socios de Xbox termina aquí con el escritor de Nightmares: ¿qué opinas?