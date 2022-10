Visitas a familiares sin mascarillas. Los médicos No Vax están de vuelta

«Hoy la enfermedad es muy diferente de lo que solía ser, por lo que estamos tratando de asegurarnos de que pueda haber un regreso gradual a una mayor liberalización». Orazio Schillaci, el nuevo Ministro de Salud, ex rector de la Universidad de Tor Vergata en Roma y experto del Comité Científico del Instituto Superior de Salud desde 2020, se prepara para flexibilizar las reglas relacionadas con el Covid. Los primeros efectos los veremos en el hospital, donde no será necesario introducir mascarillas, quizás para visitar a algún familiar (aunque con algunas excepciones). El auto del exministro Roberto Speranza que regula el asunto vence el 31 de octubre. Y se decidió prorrogar un mes, sin ir más lejos, precisamente para respetar las decisiones del sucesor. Speranza escribió: “Es obligatorio usar dispositivos de protección respiratoria para trabajadores, empleados y visitantes en instalaciones de salud, sociales y de bienestar, incluidas instalaciones de hospitalidad y de atención a largo plazo, hogares de ancianos, hogares de ancianos, estructuras de rehabilitación y edificios residenciales para los ancianos, incluidos los que no son autosuficientes”. Específico: “Este decreto tiene vigencia desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022”.

Así que quedan pocos días para que finalice el período de suministro, y ayer, con motivo de la apertura del año académico de la Universidad de Tor Vergata en Roma, los periodistas le preguntaron a Schillaci: ¿Extenderá la obligación de máscaras en hospitales? El ministro fue cauteloso en su respuesta, pero dejó claro que la idea era relajar las reglas: «Ahora a ver, siempre estamos trabajando en esto con respeto a los pacientes». Esto quiere decir que algunos riesgos pueden permanecer en determinadas situaciones -si vas por ejemplo a visitar a un familiar inmunocomprometido- pero en principio, la orden de la esperanza no se extenderá en estas condiciones. Una fuente de la mayoría de centroderecha dice: «Los tiempos han cambiado, desde el punto de vista epidemiológico, definitivamente ahora iremos a Tahrir. Sería un decreto «aperturista», aunque todavía falta definirlo en detalle». Hay dudas en las regiones, también a la luz del reciente documento de la EMA que anuncia una nueva ola debido a las próximas subvariables. Emilia-Romaña se basará en una «fuerte recomendación de usar máscaras en el pasillo». El asesor de salud de la Lazio, Alessio D’Amato, dice que intentará crear conciencia sobre la importancia de los dispositivos de protección hospitalarios: “Este no es el mejor momento para deshacerse de ellos precisamente donde están los sujetos más frágiles. No solo en clave anti-Covid, sino por ejemplo también para evitar la propagación de la gripe. Estamos hablando de un hospital para visitantes, que no es un gran sacrificio de ninguna manera”. La otra noticia es la vuelta al trabajo de médicos y enfermeras que fueron suspendidos por negarse a vacunar.

Hay una fuerte presión de la mayoría de centroderecha para que presenten su declaración, considerando que la ley vigente extiende la obligación de vacunación de los trabajadores de la salud hasta el 31 de diciembre. El comentario de la regla se da por sentado, y la mayoría de las fuentes especifican que no es una línea «No Vax», sino un reconocimiento de que hay escasez de mano de obra y que la gran mayoría de los operadores han sido vacunados. En cualquier caso, la fase de emergencia se ha detenido «. La ley vigente hasta el 31 de diciembre ha ampliado la necesidad de un Pase Verde (o prueba de antígeno) para visitar a un familiar en RSA o en una sala de hospital. La aplicación de esta regla se ha vuelto menos estricto con el tiempo, y es probable que pueda leer en el sitio web de la agencia gubernamental la sección para el uso de la certificación verde: hasta el 31 de diciembre, se requiere «acceso de visitantes a las salas de hospitales, edificios de apartamentos, bienestar, salud social y hogares de hospicio». sobre esto también está en marcha, pero eliminarlo es una conclusión inevitable.