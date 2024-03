Visión repentina después de una enfermedad y chismes – Corriere.it

–



Mientras los clientes de una tienda cercana a la residencia de Windsor vieron la casa de los Príncipes de Gales en Adelaida el sábado por la mañana.. Un agente le dijo a The Sun que Kate estaba con William pero sin los niños: “Después de tantos rumores, me sorprendió verla allí. Kate estaba de compras con William y parecía feliz y saludable.».

tmzy el sol Publicaron fotos y videos de la marcha. Casi al mismo tiempo, The Telegraph cita fuentes fiables basadas en ello. El Palacio de Kensington no descarta (aunque aún no está confirmado) la asistencia de la princesa a la Misa de Pascua En la Capilla de San Jorge en Windsor. Inicialmente no se esperaba que Kate participara.