Viruela del mono: italiano de 50 años muerto en Cuba – Crónica

El turista italiano que, según las autoridades locales, padecía viruela del simio, el primer caso reportado en Cuba, falleció en las últimas horas. Venecia) desde hace dos meses y está en la isla desde el 15 de agosto.

“El paciente, que se encontraba en estado crítico e inestable desde el 18 de agosto, falleció en la noche del 21 de agosto”, informó el Ministerio de Salud de Cuba en un comunicado. El ministerio agregó que el italiano de 50 años llegó a Cuba el 15 de agosto y fue trasladado al hospital tres días después. “El informe de la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal concluyó que la muerte fue causada por sepsis por bronconeumonía con bacterias no especificadas y daño de múltiples órganos”, dice el informe.

Tras los análisis, el ministerio descartó otras enfermedades infecciosas en el paciente. El italiano se alojaba en una casa alquilada y visitó varios lugares del oeste del país. El miércoles presentó «síntomas generales» de malestar, y como persistieron acudió al médico el jueves. Fue llevado al hospital después de sufrir un infarto del que posteriormente se recuperó. Según el ministerio, las personas que tuvieron contacto con el hombre aislado se encuentran actualmente asintomáticas.

La Embajada de Italia en La Habana, en relación con Farnesina, trabaja para brindar la máxima asistencia a los familiares.

“La noticia de ayer de la primera muerte de viruela del simio italiano, uno de nuestros compatriotas fallecido en Cuba, no debe preocupar a la población. Salvo casos excepcionales, la enfermedad progresa de forma benigna, sin complicaciones graves, con recuperación de la misma después de 2 – 3 semanas». Así lo afirmó el gerente general de Spallanzani, Francesco Vaia.

Explica en una nota que «Frente a los más de 42.000 casos notificados en países no endémicos, y por tanto fuera de África Central y Occidental, sólo se han producido 5 muertos, equivalente a 1,2 de cada 10.000 casos mortales. Hoy la enfermedad afecta sólo a grupos de población, y tenemos Vaccine, la vacuna contra la viruela de tercera generación (MVA-BN), que tiene una protección alta (al menos 85%) contra la enfermedad. En la región de Lazio, ya hemos vacunado a más de 500 personas en riesgo de contraer virus de la viruela del simio y muchos otros serán vacunados en las próximas semanas. También en nuestro instituto -se informa- estamos realizando estudios sobre la memoria inmunológica de las personas que han sido vacunadas contra la viruela. Los datos preliminares indican que más del 90% de las personas vacunados contra la viruela hace más de 40 años tienen anticuerpos que reaccionan con el virus de la viruela del simio, a veces en grandes cantidades”. .

Estos datos muestran que «la vacuna contra la viruela es capaz de inducir una respuesta inmunitaria fuerte y duradera, incluso después de muchos años. Esta respuesta puede manifestarse fácilmente en personas con riesgo de desarrollar viruela del simio incluso con una sola dosis de la vacuna. Y quienes lo hicieron no “recibieron la vacuna en el pasado, y si tienen comportamientos que los ponen en riesgo de infección, en su lugar deben tomar dos dosis de la vacuna, con 28 días de diferencia”. Según Faya, “se enfatizó que la vacunación en este caso solo sobre la población en riesgo y no sobre la población total, de nuevo representa una herramienta de protección eficaz que es muy, muy duradera para combatir esta nueva enfermedad”.

