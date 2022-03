Virólogo Palù: ‘Nueva evidencia de escape de virus del laboratorio’

«La propagación con un salto en la especie animal-humana puede haber ocurrido por casualidad por un virus de murciélago que se adaptó experimentalmente para crecer en el laboratorio». Así lo afirmó Giorgio Palo, relanzando la hipótesis en una entrevista con el Corriere della Sera de que la epidemia fue provocada por un accidente de laboratorio. Según el jefe de la Agencia Italiana de Medicamentos, «Los datos son sugerentes, que en cualquier caso serán confirmados por una verificación adicional por parte de otros investigadores. La cepa prototipo de Wuhan, la que comenzó a aparecer en China con formas graves de neumonía, y todas las variantes resultantes, incluso aquellas que se consideran insignificantes en la clasificación internacional, tiene una propiedad muy peculiar. Una cadena de 19 letras pertenecientes a un gen humano que está ausente en todos los genomas de virus humanos, animales, bacterianos y vegetales aparece incluida en el gen que produce la proteína de punta (que el virus usa para unirse a una célula infectada). serializado hasta ahora. La probabilidad de que esto sea un evento aleatorio es aproximadamente una en un billón. La secuencia es esencial porque le da al virus la capacidad de integrarse con las células humanas y causar enfermedades”.

“Podemos suponer que una manipulación se realizó solo con fines de investigación. El virólogo explica, ciertamente no con malas intenciones. No sería la primera vez que un virus se escapa accidentalmente de un laboratorio altamente custodiado.” En cuanto a la hipótesis del origen del virus en murciélagos con transmisión directa o indirecta a humanos a través de un huésped intermediario (hablamos de pangolines) o una serie de intercambios sucesivos humano-animal Y humano, “algunos estudios recientes, que utilizan la bioinformática para investigar la evolución del virus, nos apuntarán en esa dirección. Sin embargo, falta la prueba de la reina que respalda el origen natural. Por un lado, aún no se ha encontrado el huésped intermediario y, por otro lado, RaTG13, un virus de murciélago Rhinolophus affinis cuyo genoma es idéntico en un 97% al Sars-CoV-2, tiene poca capacidad para infectarnos. Para validar qué hipótesis en el campo (propagación natural o de laboratorio) es más probable, sería deseable la cooperación de las autoridades chinas, como ha sido solicitado repetidamente por la OMS y la comunidad científica”.

«Al identificar un posible huésped intermedio -dice Ballou- será posible rastrear la fuente inicial de infección y prevenir la transmisión de la epidemia, Como sucedió con otros virus del mundo animal. No es posible predecir lo que sucederá dentro de unos meses. Lo cierto es que el panorama parece favorable si tenemos en cuenta la tendencia de estos días y la llegada de la estación estival que dificulta la transmisión de todos los virus por vía aérea. En cuanto al compromiso de la vacuna Novavax, creo que el grupo sin vaxers que se opone irreductiblemente a la vacunación (una pequeña minoría, afortunadamente) nunca aceptaría ninguna vacuna. La gran ventaja de Novavax, además de la eficacia y seguridad comprobadas, es otra. Se puede conservar durante meses a temperatura de frigorífico, 3-4 grados y a temperatura ambiente, condición que facilitará su uso en poblaciones globales que no disponen de cadena de frío y necesitan ser inmunizadas si queremos acabar con la pandemia. ”