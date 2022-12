Virgo es intolerante con el humor de un conocido: Tu horóscopo de hoy miércoles 28 de diciembre

Horóscopo de Barbanegra para hoy, miércoles 28 de diciembre

Aries. 21/3 – 20/4

Un breve momento de soledad puede ayudarte a evaluar la situación y evitar la vergüenza en público. Elige creaciones que no sean demasiado complicadas. Deja las hazañas más ridículas para otro momento.

toro. 21/4 – 20/5

Pon algunas amistades importantes en el centro de tu vida diaria, siguiendo los consejos de la Luna con Urano. Deja el resto. Aportando más brillo y vitalidad a la relación. No hay necesidad de exagerar, solo sé tú mismo.

mellizos. 21/5 – 21/6

Cuidado con la locura de la disonancia Luna-Marte. Si no estás 100% seguro de algo, ni siquiera intentes confiar en ello. Una palabra desagradable puede herir los sentimientos de alguien. Una broma está bien, pero dos ya son demasiadas.

cáncer. 22/6 – 22/7

La mente está abierta a las innovaciones provocadas por la Luna en Piscis. Algo también cambia en las relaciones con los demás: se vuelven profundas. Expresar sentimientos con claridad. Si realmente amas a alguien, no puedes mantenerlo en la oscuridad.

León. 23/7 – 23/8

Examine cuidadosamente la información que le llega, especialmente si no fue solicitada. ¿Qué pasa si la persona solo quiere engañarte? Tienes un presupuesto que hacer, se acerca el final del año. Examine cuidadosamente todos los pros y los contras.

Bakr. 24/8 – 22/9

El teaser de un conocido puede hacerte perder la cabeza, pero te las arreglas para controlarte y contraatacar haciéndolo volver. Te recuperas instantáneamente de una pequeña decepción en tu trabajo y te comprometes con más entusiasmo.

Escala de peso. 23/9 – 22/10

¿Tienes toneladas de recados que hacer y todavía tienes que decidir cómo pasar la víspera de Año Nuevo? Tu pareja puede ayudarte. Aceptar un reembolso por una compra que llegó con un defecto menor. Claro, pero ¡qué fastidio!

El Escorpion. 23/10 – 22/11

Apuesta unas monedas a tu número de la suerte para probar suerte. La luna en tu amigo Piscis te sonríe, pero es mejor no exagerar. El dinero es un medio y no puede ser el «fin» de la vida. Su finalidad es el intercambio entre personas.

Sagitario. 23/11 – 21/12

No toleras mucho el cambio profundo de la Luna en Piscis. Sin embargo, generalmente te gustan los cambios, pero solo aquellos que te agradan. Te sientes atraído por cierta persona, pero no sabes si profundizar en este conocimiento o no.

Capricornio. 22/12 – 20/1

Da amplio espacio a los sentimientos, con el sextil de Venus con el de Neptuno. Para los solteros, tal vez sea hora de estar un poco más ocupados. No niegues tu preciosa contribución a alguien que la pide con tanta persistencia. ¡Obtener el juego!

Acuario. 21/1 – 19/2

Un amigo te saca del apuro en el que estás. Sigue el consejo honesto, que no tiene doble final, dado por aquellos que te aman. Los cuidados y las tareas del hogar te han quitado mucha energía, pero también debe haber algo para ti.

Pescado. 20/2 – 20/3

El compañero nota que hoy eres muy conservador y quieres guardártelo para ti. Quizás debido a la conjunción de la Luna y Neptuno. Necesitarás diálogo y desahogo de sentimientos que si te quedas dentro pueden explotar.

© Reproducción Reservada