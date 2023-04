Virgin Orbit se declaró en bancarrota, se buscan compradores

el mercado espacial Abre grandes oportunidades para las muchas empresas privadas que lo ven puesto en órbita (o incluso con misiones más complejas). A pesar de las múltiples posibilidades que ofrece este tipo de economía espacial, la competencia también es muy alta y esto conlleva grandes riesgos y posibilidad de fracaso. Un ejemplo reciente es que órbita virgen que mencionó bancarrota.

Corporación del grupo multimillonario ricardo branson (y no directamente relacionado con Virgin Galactic) ha desarrollado un nuevo portador de luz, conocido como Un lanzadorcapaz de despegar no desde tierra firme sino amarrar bajo el ala de un Boeing 747 (chica cosmica) permitiendo el acceso al espacio desde diferentes partes del mundo, siempre que haya una pista capaz de levantar aeronaves. Esto podría haber abierto muchas oportunidades, pero no fue suficiente para salvar a la empresa.

Virgin Orbit se declara en bancarrota

Tras los primeros rumores, pronto llegaron también las confirmaciones oficiales. la empresa dijo bancarrota El 4 de abril, fracasó en crear un negocio sostenible incluso si las instalaciones estaban bien para empezar. ahora órbita virgen En el mercado buscando un comprador que también pueda resolver los problemas financieros actuales y dar un futuro a los empleados restantes (el 85% de los 800 empleados fueron despedidos antes de tiempo).

dan hart (CEO de Virgin Orbit) he anunciado «Si bien hemos realizado esfuerzos significativos para abordar nuestra situación financiera y asegurar financiamiento adicional, en última instancia, debemos hacer lo mejor para la empresa. Creemos que la tecnología de lanzamiento de vanguardia en la que este equipo ha sido pionero atraerá compradores a medida que continuamos con el proceso de ventas de la empresa». .».

La propiedad de la empresa está valorada en $243 millones pero también estará allí $ 153,5 millones en deuda. A pesar de las inversiones realizadas por Virgin Group a través de Virgin Investments Limited, no ha sido posible mantener los resultados de operación positivos.

Ciertamente no ayudó con el problema durante el primer lanzamiento desde el Reino Unido. Habría sido una gran oportunidad en términos de publicidad y solidificación de los lanzamientos (incluido el operador). Sin embargo, la falla resultó en la pérdida de la carga útil y del cohete espacial, y aunque no causó problemas en la Tierra, fue otro problema que tuvo que ser tratado. Es difícil saber qué sucederá a continuación, pero este podría ser uno de muchos «víctimas» La nueva economía espacial.