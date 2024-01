Violencia contra las mujeres La ex novia Danielle Dal Moro ya no será la anfitriona de la velada. «Atacó a un competidor, por lo que no es compatible».

alejandra moretti, Después de recibir los informes en las redes sociales, escribió en Instagram: “No veo Gran Hermano y no sé Daniele Dal Moro Mi compromiso contra la violencia contra las mujeres es real. No estoy entre los organizadores de los actos en memoria de Chiara Ugolini, sino más bien como invitado junto con Lucia Annibale. Preguntaré quién me invitó a la cuenta. «Por las razones detrás de la elección del anfitrión, después de estudiar el asunto más profundamente, decidiré qué hacer».

Lo contrario

Durante la jornada, ante el revuelo que generó el asunto, los organizadores de la velada benéfica respondieronSe ha levantado la invitación a Daniele Dal Moro Y tienen Pidió a Selvagia Lucarelli ser moderada Evento en lugar del GF anterior. Por su parte, Dal Moro participó de la discusión sobre los temas: “Lucarelli, ¿sabes por qué llaman a gente como yo y no a gente como tú… Porque no vas gratis ni siquiera por eso?”. caridad». Responder por lucarelli: «Si los organizadores me lo piden oficialmente, iré con mucho gusto a Fomani, pero primero debo entender quién estará allí y de qué hablaremos – explica la comentarista – el tema de la violencia contra las mujeres no se debe improvisar, hay que ser preparado, y la respuesta a Dal Moro: Sí, iré allí gratis«Como siempre hago cuando me ocupo de obras de caridad, mantengo las cosas separadas y hoy en día es bueno recalcarlo».