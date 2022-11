VIH: la expresión de la proteína Vpu ayuda al virus a evadir el sistema inmunitario

Un estudio de la Universidad de Montreal encontró que la expresión de la proteína viral Vpu juega un papel esencial para que el VIH escape del sistema inmunológico. En particular, con esta proteína, las células infectadas por virus evaden el mecanismo de exclusión conocido como citotoxicidad dependiente de anticuerpos.

La expresión de la proteína viral Vpu será esencial para permitir que las células infectadas por el VIH evadan un mecanismo de eliminación conocido como citotoxicidad dependiente de células dependiente de anticuerpos. Esto es lo que un equipo de la Universidad de Montreal en Canadá, dirigido por Andrés Fenziquien publicó la investigación sobre informes celulares.

El estudio muestra esta evidencia en animales de laboratorio por primera vez. El mecanismo de defensa, bien documentado en la literatura científica, es utilizado, entre otros, por anticuerpos no neutralizantes para deshacerse de las células infectadas por virus. «Nos hemos dado cuenta de que el virus VIH-1 modificado que se usa en algunos laboratorios no expresa Vpu. Sin embargo, esta proteína desempeña el papel de ‘guardaespaldas’ para las células infectadas. Una vez expresada, les permite multiplicarse y ayuda a protegerlas de el radar del sistema inmunitario», explica Fenzi. De hecho, las células infectadas que expresan la proteína Vpu son difíciles de rastrear para los anticuerpos».

Los experimentos del equipo canadiense confirman, de hecho, que los animales que recibieron anticuerpos no neutralizantes que estaban infectados con el virus en el que no apareció Vpu, tienen una mayor capacidad para reducir la carga viral; Por el contrario, los animales infectados con el virus original no pudieron reducir la carga viral.

fuente: Informes celulares 2022

