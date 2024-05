Vídeo de Fedez y el conejo, el escándalo de Totti y el Papa: así hoy..

– República Dedicado un artículo a una licitación de compra. café En Bereloni. Título: “Un café larguísimo en el Palacio de Lombardía: 45 mil cápsulas al año para abastecer la región”. Hagamos cuentas: 45.000 calcetines al año equivalen a 3.750 calcetines al mes, divididos por 24 días laborables, o 156 calcetines al día. Suponiendo tres tazas de café al día por persona (mañana, almuerzo y tarde, aunque el escritor necesite 5), esto significa que la oferta cubrirá las necesidades de 52 personas entre administradores, trabajadores, políticos y eventuales invitados de las más grandes y producción costosa en Italia. ¿Te parece demasiado escandaloso?

– El nuevo constitucional se retiró de el presiona Atacar el cargo de primer ministro se llama loredana Bertie Según el cual se debe respetar la Constitución. Y si ella dijera eso…

– Una hermosa historia escrita por orinar Jordán Sobre el mensajero Esto explica las luchas internas. Georgia Entre los que apoyan al partido de gobierno se encuentran Georgian Dream, autor de la controvertida Ley de Agentes Extranjeros; ¿Quién sueña más bien con Tbilisi en la Unión Europea? Ni siquiera una línea nos recuerda que el partido hoy está en el centro de la polémica y lo considera de alguna manera. Venganza urbana-2De hecho, era miembro observador del Partido Socialista Europeo. Debe haber sido un descuido…

– De la investigación por la presunta golpiza a L cristiano Yovinodonde está bajo investigación Fedez Él y sus amigos muestran el video del presunto ataque. La sentencia condicional es obligatoria, dados los diferentes relatos de los hechos, y hasta el momento no hay pronunciamientos de los jueces más que testimonios. El vídeo muestra a una persona avanzando hacia la víctima de manera audaz, luego retrocede rápidamente cuando las cosas se ponen serias y se protege detrás de la banda de matones que está a su lado. No sé si la persona filmada por las cámaras es realmente Fedez, es imposible entenderlo por la mala calidad de los videos. Pero una cosa es segura: el desconocido es un conejo. Se jacta y luego huye.

– Los chinos quieren empezar a producir sus coches eléctricos de bajo coste en Europa. Vinieron a Italia y descubrieron que abrir una fábrica aquí era “difícil”. Bienvenido.

– En ese caso papá Francisco Hablando de “demasiado homosexuales«En los seminarios, sin posible error debido al italiano, que no es su lengua materna, no es posible sorprenderse de que el general Vanacci haya vendido cientos de miles de ejemplares. Y además: si llega a decirlo públicamente, en frente a los muy progresistas obispos italianos, quién sabe cuánto lo usé alguna vez solo…

– Lo hice bien Sandía Ahora comencé a repetir que, a diferencia de Renzi, en caso de derrota en el referéndum para el cargo de primer ministro, ella no abandonaría el Palacio Chigi. Es un estribillo que debe empezar a repetir mes tras mes, hasta que se instale en la cabeza de los italianos y convenza así a la opinión pública de que no habrá referéndum al respecto. El error de Renzi no debería repetirse. Quizás esta vez los electores vayan a votar pensando en la constitución que se actualizará, y no en el gobierno actual, como ocurrió en 2006 y 2016. Ojala.

– Se ha hablado mucho de ese vídeo. georgia Sandía Se dirigió a los espectadores de La7 que, a modo de broma y provocación, aseguraron que en Italia no se establecería ningún régimen como algunos programas de La7 quieren hacer creer. También sobre este tema Enrique mentana Él dio su opinión. Otro párrafo clave de la entrevista con Annalisa Cozzocrea se refiere a Telemeloni. El director dice: La gente piensa con la cabeza. La evidencia es que quienquiera que haya controlado la RAI desde 1994 siempre ha perdido las elecciones”.

– La noche Shalín Destaca que la financiación pública de la sanidad no debe calcularse en términos absolutos (hay más euros que ayer) sino en relación al PIB. Ahora déjenme explicarles por qué las cosas no van tan bien en Italia.

– el Un hecho cotidiano Pide «un impuesto mínimo global para los superricos». Parece que apuntando a 3.000 multimillonarios en el mundo, se pueden obtener ingresos por valor de 250 mil millones para financiar diversas transformaciones energéticas y verdes. Bien, eh. Pero está pervertido. en principio. Si hoy permitimos la imposición de un impuesto coercitivo único a los superricos, estamos allanando el camino para una forma de trabajar que tarde o temprano decaerá: después de los superricos llegará el turno de los ricos, y finalmente la clase media. Aquí está el truco.

– Una pregunta sencilla: ¿Cómo podemos confiar con los ojos cerrados en las 9.000 páginas de investigación en su contra? John Tutti ¿Qué pasa si el informe del interrogatorio contiene un error que puede describirse como impactante, un eufemismo? Pequeño resumen. En los últimos días, los fiscales de Génova escucharon a Roberto Spinelli, hijo de Aldo, ambos bajo investigación, en relación con la importante investigación que sacude Liguria. Durante el interrogatorio, Roberto confirmó que los préstamos concedidos a Totti eran todos «legales». Todo parece ir sobre ruedas, salvo que al cabo de unas horas estalla el caso: el texto oficial, elaborado por un programa informático, hace referencia al término “ilícito”, es decir, ilegal, y casualmente una manita hace que todo termine en una pizca. Cuando los abogados de Spinelli leyeron el informe, saltaron de sus sillas y enviaron un correo electrónico certificado al juez, afirmando que su cliente había dicho claramente «legítimo» y que había nacido un supuesto «misterio». Esta mañana los abogados y los fiscales se reunieron nuevamente. Escuchar la cinta y aceptar que Spinelli efectivamente había apoyado la legitimidad del financiamiento. Hay dos ideas: Primero: Si asumimos que el programa cometió el error, entonces nos preguntamos: ¿Era realmente imposible notar el error antes de que fuera registrado? Para escuchar el sonido, que ciertamente era limpio, fue realmente difícil captar los silbidos incluso para la IA. Segundo: si en un audio grabado en una habitación cerrada, sin aire acondicionado, las batas lograron causar tal caos, imagínese lo que podría pasar en horas y horas de interceptaciones ambientales y telefónicas, donde el audio muchas veces es turbulento y los interceptados hablan. en medias frases, insinuaciones y entonaciones debe ser interpretado.

– La puerta del sonido debería convertirse en una advertencia. Debería enseñarnos que tomar al pie de la letra lo que está escrito en el expediente del fiscal, como es la tradición del circo mediático italiano, es peligroso.



No sólo termina proporcionando al público únicamente la versión de la fiscalía, sin escuchar primero la versión del sospechoso. Pero también porque se da por sentado que en las nueve mil páginas no hay otras pifias como la palabra «ilícito» que nunca se pronuncia. Después de lo ocurrido, ¿estás listo para poner la mano en el fuego?