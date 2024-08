Vídeo de Clizia Incorvaia

Eleonora Giorgi Especialmente su dama de honor. Sin duda, este ha sido un año difícil para ella: desde el descubrimiento de la enfermedad hasta los duros tratamientos que la hicieron más frágil, aunque su espíritu guerrero no le permitió rendirse ni por un segundo. Este verano, el hijo se casó con Paolo Ciavaro. Clizia incorviaconocido del hermano mayor y con quien tiene un hijo, el pequeño Gabriel, que quiere mucho a su abuela Eleonora.

















Tarde con la abuela





Clizia incorvia Ver historia compartida en Instagram Eleonora Giorgi Y la pequeña Gabrielle mientras juegan con dinosaurios y se cuentan maravillosas historias sobre aventuras y desafíos entre animales.





La abuela Eleonora lleva uno mascarilla Para cubrirse la cara y un sombrero, pero no sólo eso. Ropa oscura y larga que no deje nada de piel expuesta al sol, estas son solo algunas recomendaciones para quienes están recibiendo quimioterapia y no deben enfermarse de ninguna manera porque hasta un simple resfriado puede ser difícil de superar ya que las defensas inmunes están puestas. en su lugar. Prueba por tratamiento.





Sin embargo, el pequeño Gabriel no nota estas cosas en Eleonora, sólo ve a su amable abuela jugando con él.





Tumor





Elonora Giorgi, de 70 años, descubrió que tenía cáncer de páncreas el día de su cumpleaños, y desde entonces se somete a operaciones y a todos los tratamientos útiles y necesarios para superar la enfermedad.

En los últimos meses, Eleonora Giorgi ha sido operada, pero “el cáncer aún no ha sido vencido”, aunque el resultado de la operación es positivo. Próxima intervención prevista para finales de agosto: “Iré paso a paso, de todos modos todos tenemos fecha de caducidad”.





Última actualización: jueves 22 de agosto de 2024, 22 h







