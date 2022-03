Vida secreta sin Meghan Markle

Harry, el striptease de Invictus Games es vergonzoso

Harry parece tener dos vidas paralelas.: uno junto a Meghan Markle, activista, padre atento y crítico de la familia real; El otro como un príncipe rebelde y polémico, charlando con sus exnovios y viejos amigos, que se muestra en el video. Inocente ‘strip-tease’pero demasiado para el papel y la imagen que tiene.

En definitiva, Harry se muestra realmente dividido, como si todavía no entendiera bien de qué lado tomar o como si, dos años después de la conferencia Megxit, aún no hubiera decidido qué hacer con su presencia.

Harry está sujeto a Megan

Por un lado, parece estar subyugado y encantado por Su esposa, Meghan Markle. Cuando aparecen juntos en público, a decir verdad cada vez con menos frecuencia, todavía se iluminan y parecen la pareja más feliz de la historia. En la única foto con los dos niños que se compartirá, Harry y su familia aparecen en perfecta armonía, se muestran tranquilos y solidarios, tanto que circulan rumores de que los Sussex están listos para recibir a un tercer hijo, por confirmar. Meg ya puede estar embarazada.

En esta vida, el príncipe se ha distanciado de la familia real y está listo para revelar otras cosas vergonzosas sobre la vida en el palacio y Se niega a volver a Londres. Para conmemorar a su abuelo Felipe y hacer una rabieta en cuestiones de seguridad para participar en el Jubileo de la Reina, sucedió a su esposa en él.

Harry, la vida secreta sin Meghan

Sin embargo, la otra cara de la moneda ve a Harry completamente indiferente a las peleas sociales de Meghan. No tuvo muchos problemas para mostrarse, obviamente solo, En el rodeo en TexasAunque su novia siempre ha defendido los derechos de los animales, también impuso una dieta vegana en casa y creó serios conflictos en el Palacio de Buckingham cuando impidió que su esposo participara en la tradicional cacería del Boxing Day.

Luego está Harry que deja a su esposa e hijos en casa para ir al patio de recreo con su prima Eugenia de York, con quien habla extensamente. El príncipe no ha olvidado a sus viejos amigos e incluso hizo una llamada telefónica secreta a su ex esposa Cressida. por no mencionarAbrazo entre bastidores con una superestrellaJennifer Hudson.

Harry, el striptease te sorprende

En este irreverente, Harry también forma parte de su video entrada. Juegos de Invictus. El príncipe está listo para volar a Holanda para los juegos que está promocionando, aunque para su abuela, la Reina, no tiene intención de mudarse.

En el clip promocional, que puede haber sido filmado en su mansión de $ 14 millones en Montecito, Harry dice que está listo para el juego y realiza un striptease. se quita la sudadera Y quédate con la camiseta y el pantalón naranja, no sin antes llevar un sombrero de paja toquilla y unas gafas de sol. El video generó reacciones encontradas en las redes sociales, pero las críticas fueron mayores que la apreciación. Hay quien lo calificó de «vergonzoso» y quien lo sintió Disgustado Desde que el príncipe anunció su participación en la manifestación en Holanda, pero luego no tiene intención de volver a Londres el 29 de marzo para celebrar en memoria del duque de Edimburgo.

Un movimiento que los expertos esperaban después de que los abogados de Harry presentaran un documento judicial que decía que el príncipe «no se siente seguro» en el Reino Unido sin la protección de los oficiales de Scotland Yard, y se involucró en una batalla legal por su seguridad y la de su familia.