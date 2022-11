Victoria web para las bromas de Adriano

No es de extrañar, porque ¿quién no recuerda sus discos además del inolvidable Giampiero Galeazzi? Ya fuera Roland Garros o Wimbledon, cuando Ray poseía los derechos de los torneos de Grand Slam, Adriano Panata era la segunda voz de la leyenda Beastcon, el reemplazo de Ray para la histórica pareja. tomasi clérigo de la televisión de pago, pero aunque hayan pasado muchos años, Banatta cautivó ayer a todos con su comentario -junto a Fiocchetti- en las semifinales en el Davis Penn Italia y Canadá.

Davis y Banatta sustituyen los comentarios técnicos por chistes y anécdotas

Su fórmula es ganar, como un gran experto en tenis (también fue el número 4 del mundo, ganó Roland Garros y Davis del 76) sabe enseñar golpes y trucos de la raqueta pero intercambia comentarios técnicos con chistes susurrados, anécdotas y secretos, y acaba enganchando al espectador incluso frente a una larguísima maratón como la Challenge Italia-Canadá ayer que arrancó a las 13 en Rai2 y luego terminó por la tarde en Raisport.

Davis, Banata: Frases de culto del comentario ítalo-canadiense

Solo por mencionar algunas de sus frases de culto de antaño: «¡No lollo lollo cacchio cacchio, sino tomo tomo cacchio cacchio!» O: “Mira Sonego. ¡Parece el niño del karate! Y también: ““Hubiera sido feliz de interpretar a Brittini dos veces: alto y guapo. No como…. Bertolucci». Y otra vez: «Haz que la pelota se mueva rápido, golpea la pelota para adelante, no el cuerpo para atrás, la pelota corta debe ser para adelante» y finalmente: «Esa pelota de ahí marca aunque juegues con la cabeza».

Davis para la gente de la Web Banata mejor que Adani

Esto surgió de manera inmediata y espontánea en las redes sociales. en comparación con adaniQuién comentó sobre el Mundial en Rai1: “Queremos a Adriano Panatta en lugar de Lele Adani” y nuevamente: “Pasar de Italia-Canadá con Panatta a Argentina-México con Adani es como ir a un techno rave justo después del spa» Luego: «¿Pero no podemos intercambiar?» Panatta comenta sobre fútbol y Adani sobre tenis (o en su defecto pádel)», o: «En el deporte hay Adanis y, afortunadamente, Panattas».

Una persona encuentra inquietantes sus informes, pero la mayoría lo ovaciona de pie: «¡Adriano siempre está arriba! Pero él lo extraña y yo lo extraño». Galeazzi! Estamos juntos Toto y Pepino, Laurel y Hardy, De Regis, Gianni y Binotto! La competencia cómica y el tiempo fueron del más alto nivel, o: Competente, no pedante. De hecho, la eficiencia es el tema del próximo milenio. Hoy está de moda pretender saber y culpar a los especialistas. plátano grande».

Alguien recuerda. La segunda voz de Adriano Panata no es un descubrimiento. Los dúos con «Bisteccone» fueron divertidísimos. Si se emparejaba con Paolo Bertolucci Serían geniales» Y otra vez: «Bannata es muy divertido, me gusta mucho su estilo cómico. Lo que más me hizo reír fue el comentario largo de hoy: cuando llamó a Shapovalov, y cuando dijo que la palabra «mío» ya no se podía decir en este nuevo deporte (que para él sería un doble moderno).

Finalmente el comentario del joyero: «Banata a mí me puedes decir lo que quieras, como quieras, cuando quieras».