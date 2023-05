Verstappen está frente a los Ferrari, pero Leclerc se estrella contra el muro

Mejor tiempo max verstappen Al término de la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Miami. El holandés de Red Bull se adelantó a los dos ferrari de Sainz y Leclerc, y el otro RB19 de Pérez IV.

Camino en evolución

Mejores condiciones de pista que en los entrenamientos libres 1, donde el asfalto muy sucio y caliente (50°C) dio la bienvenida a los pilotos en el fin de semana del Gran Premio de Miami. el FP2 Se llevó a cabo sobre asfalto de caucho claro después de los tramos de la primera sesión y algunos grados más bajos (41C al comienzo de la sesión, 37C al final), y por lo tanto en una pista más rápida y competitiva que en la FP1. Sin embargo, la impresión fue que la pista estaba mejorando constantemente, un aspecto que podría ser un factor en la calificación del sábado.

El viernes, sin embargo, Max Verstappen terminó en lo más alto de la tabla de tiempos. 1’27» 930más rápido que Sainz por 0″ 385 Residencia en Leclerc por 0″ 468. demora Pérez, terminó cuarto pero a medio segundo (489 milésimas para ser exactos) por detrás de su compañero de equipo. lejos alonsoquinto, pero a 73 centavos, mientras que Mercedes terminó séptimo con hamilton (+0 «928) f russell 15 grados a 1″ 286. ù

Por otro lado, no hay muchas señales sobre el ritmo de la carrera: los tiempos de ataque de Red Bull son buenos, sobre todo con Verstappen, pero la simulación se interrumpe prácticamente en la salida con un estallido. Leclerc, que acabó contra un muro cuando se acercaba octavo a falta de unos 10 minutos para el final de la sesión.

Hay muy pocas referencias a tanques llenos, pero son suficientes para poner a Red Bull por delante.

Ferrari, caja nueva ok

Certificado en casa ferrari El nuevo fondo. Después de las comprobaciones en la FP1, la nueva versión de los bajos (que solo se había instalado en el coche de Leclerc en la primera sesión) satisfizo y se instaló en ambos coches en la segunda sesión de entrenamientos libres. No hay problemas de fiabilidad tras la sustitución de la caja de cambios del coche monegasco antes de los entrenamientos libres 1, sustitución que no supondría ningún tipo de penalización.

No hay sanciones ni siquiera para los nuevos componentes de la unidad de potencia que no son de Miami: Sainz Instaló su segundo paquete de baterías y la segunda ECU de su temporada. Los mismos cambios en casa mercedes para ambos pilotos, pero dado que los tres todavía están en línea con la cantidad de artículos permitidos, no habrá penalizaciones.

veces