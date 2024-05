Verstappen está en la pole por delante de Piastri y Norris. Leclerc es cuarto y Sainz quinto

SuperMax supera los límites, superando incluso al Ferrari de McLaren

Puede que las actualizaciones hayan funcionado, pero no fueron suficientes contra el maestro absoluto de la Fórmula 1, Verstappen. Ni siquiera contra McLaren. El sábado no se consiguieron puntos, pero hoy representa un duro golpe para Ferrari, que llegó al circuito que lleva el nombre de Enzo y Dino con el objetivo de conseguir la pole. Sin embargo, siempre está delante, una séptima pole consecutiva para Max Verstappen -las ha conseguido todas esta temporada-, ocho seguidas considerando la última posición en 2023. Detrás de él, McLaren trae a Piastri y Norris, una realidad. En continuo crecimiento. La persecución de Leclerc y Sainz ya no es una sola. Éstas son malas noticias para aquellos que soñaban con repetir el éxito de Melbourne en casa.

Otro récord es igual Desde SuperMax, Ayrton Senna es recordado aquí porque se merece treinta años después de su muerte en Tamburello. Esta vez hasta Verstappen se emociona (“Estoy feliz, siento adrenalina: era una pole preciosa y no me lo esperaba”) y grita. Ya lo hizo el viernes al increpar a los técnicos y al equipo tras unos entrenamientos libres horrorosos en los que cometió un aluvión de errores: “Nada funciona”. Entonces ¿qué cambió? «Hicimos algunos pequeños cambios y encontré confianza y sentí que estaba mejorando en cada vuelta». Pero es él quien marca la diferencia. Basta ver el desastroso sábado de Pérez, fuera del top ten, donde fue superado incluso por sus primos Racing Bulls (Tsunoda 7º y Ricciardo 9º), y podemos ver los frutos de su excelente actuación. trabajo del director del equipo Laurent Mekes, ex Ferrari).

Cuando subió el nivel, Leclerc y Sainz no pudieron lucharKing Up: Algunos pequeños errores y dudas en el primer sector, pero a este rojo le falta algo. «No entendemos qué», admite el miserable Charles. Quizás la verdad es que los demás han evolucionado aún más, y McLaren trajo actualizaciones a Miami, donde triunfó Norris. El problema es que en Imola no se puede adelantar, Max ha ganado las dos últimas ediciones: en 2021 venció a Hamilton en la salida y en 2022 dominó la pole. Así que Ferrari tiene que ser perfecto para subir al podio, actuar estratégicamente y aprovechar el coche de seguridad (que es un hecho). Quedarse fuera de los tres primeros sería una dura derrota. Los signos de deterioro de los neumáticos no fueron tan buenos como los que surgieron de McLaren, que baraja la idea de un doblete tras su éxito en Florida. Sainz lo dijo desde el principio: “Este camino es el adecuado para ellos”.

La otra decepción hoy es el futuro piloto de Ferrari, Hamilton: está constantemente detrás de Russell e incluso por un amplio margen, y esta vez también es superado por Tsunoda, el japonés que barrió el barro de la inundación del año pasado. Muy educado y poderoso, Faenza quiere mantenerlo cerca. Un día oscuro para otro ex campeón del mundo: Alonso finalmente comienza. Destrozó el Aston Martin en un accidente fuera de pista en el tercer entrenamiento libre y lo arreglaron en el último segundo. Está nuevamente fuera y saldrá penúltimo.