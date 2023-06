Verano: los pros y los contras de una clara evolución del tiempo

Entonces, intentemos por un momento pensar en naves estáticas… No es fácil, porque en realidad las naves no son formas en absoluto porque la atmósfera, como bien sabemos, es un sistema dinámico y Entonces, las condiciones climáticas pueden cambiar de un momento a otro en una dirección pero no en otra.

Pero digamos que finalmente, los grandes amantes del verano estarán felices, y los pesados ​​escenarios de verano se pueden ver en los modelos de pronóstico. Escenarios destinados al calor africano, que estos días evidentemente no serán del todo nuevos también porque hablamos de la semana que viene y por tanto de un periodo en el que estadísticamente es probable que lleguen las primeras olas de calor.

Ahora, ¿hay algún elemento que pueda hacer que el orador en proceso evolucione por sentado? Bueno, digamos que dadas las diversas proyecciones de los centros informáticos internacionales más importantes, de hecho, parece que persisten algunos escollos, especialmente fuera del arco alpino.

Paracaídas de origen atlánticoUna circulación oceánica inestable y húmeda podría mantener bajo control grandes áreas del centro de Europa occidental. Comprende bien que al acercarse a los Alpes, esta circulación puede en cualquier momento lograr romper nuestros mares, provocando de nuevo violentas tormentas.

¿Cúales son las posibilidades de que eso suceda? Bueno, cuanto más se alargue la temporada, menos posibilidades de un deterioro como el que hemos vivido hasta ahora, pero dado que el clima aún no es bueno, todavía tenemos que estar atentos a las sorpresas que aún pueden estar al acecho. .

Sin embargo, a modo de conclusión, digamos que nos inclinamos más a creer que el verano está a punto de tomar el relevo de los procesos, un verano que, como siempre, estará teñido de fuertes colores africanos. Así que preparémonos para la primera ola de calor real del año.