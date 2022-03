Venezuela y Guaidó: «No podemos cambiar libertad por petróleo»

Venezuela no puede cambiar libertad por petróleo. El líder opositor dijo que Juan Guaidó, hablando en una conferencia de prensa ayer. No somos un país de confianza no porque no haya petróleo, sino porque no hay democracia. Difícilmente podemos cambiar la libertad por petróleo. No aceptamos ser esclavos del petróleo, pero tampoco somos ajenos a las realidades geopolíticas, petroleras y energéticas del mundo», dijo Guaidó. «Venezuela volverá a ser un socio confiable, pero en libertad y democracia».

Los comentarios de Guede se producen inmediatamente después de la visita de una delegación estadounidense de alto nivel a Caracas el 5 de marzo para reunirse con el presidente Nicolás Maduro. Según lo filtrado a la prensa estadounidense por fuentes cercanas a la administración Biden, Washington estudia la posibilidad de flexibilizar las sanciones a Venezuela, que afectan en su mayoría al sector petrolero. El objetivo es lograr que el país pueda producir más petróleo y venderlo en el mercado internacionalCon el objetivo de reducir la dependencia global del petróleo de Moscú durante la invasión rusa a Ucrania, manteniendo el equilibrio de precios y aislando a Rusia de uno de sus principales aliados en América del Sur. Una necesidad se volvió aún más urgente después de que el presidente Biden anunciara el cese de todas las importaciones de petróleo y gas natural de Rusia.

Dos días después de la visita, los rumores de prensa fueron parcialmente confirmados por un portavoz de la Casa Blanca. Jin PsakiEn declaraciones a los periodistas, quienes dijeron que entre los temas tratados, Maduro También había seguridad energética. «El propósito del viaje era discutir una variedad de temas, incluida, por supuesto, la seguridad energética, pero también la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos», dijo el vocero.

El mismo Maduro enfatizó que el tema central de las conversaciones fue la energía, pues dijo que estaba dispuesto a aumentar la contribución de Venezuela a la producción mundial de petróleo si se le permitía hacerlo. Maduro dijo en un comunicado emitido por la presidencia que el encuentro con la delegación estadounidense “fue muy respetuoso, cordial y diplomático”. Venezuela lista una vez fortalecida PDVSA (compañía petrolera estatal)“Deberíamos aumentar en uno, dos o tres millones de barriles si es necesario para la estabilidad del mundo”, dijo Maduro. Acto seguido, el jefe de Estado venezolano anunció que “continuará el diálogo, la coordinación y la agenda positiva con el gobierno de Estados Unidos”.

Esta hipótesis alarmó a la oposición venezolana, quien dijo que el posible levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos necesariamente debe ir acompañado de un «avance real» en las condiciones democráticas del país. “Cualquier suspensión de sanciones debe estar vinculada a la implementación de pasos concretos en el proceso de transición a la democracia y la libertad en Venezuela”, dijo un comunicado emitido por el “gobierno legítimo” de Venezuela, encabezado por el líder opositor Juan Guaidó. “Eliminar cualquier medida de presión” sin pedir más democracia solo “fortalecerá el autoritarismo que amenaza al mundo hoy”. una paradaEl memorando se refiere a «enviado a la delegación del gobierno estadounidense que visitó nuestro país».

El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Ned Price, dijo en un comunicado de prensa el 16 de marzo que no hay cambios en la política de EE. UU. para reconocer a Juan Guaidó como presidente «interino» de Venezuela. Price respondió a una pregunta sobre la reciente visita de una delegación estadounidense de alto rango a Caracas para reunirse con el presidente Nicolás Maduro. “La visita a Venezuela se centró en dos cosas, a saber, asegurar la liberación de los detenidos estadounidenses e instar al régimen de Maduro a volver a la mesa de negociaciones en México con la oposición”, dijo Price. No ha habido cambios en nuestro reconocimiento del papel del presidente interino Juan Guaidó. “Seguiremos trabajando con él de esta manera”, agregó el vocero.

Lea también otras noticias sobre Noticias Nova

Síganos en los canales sociales de Nova News en FacebookY el GorjeoY el LinkedInY el instagram, cable